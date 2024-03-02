السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار القطرية

اللجنة المصرية القطرية
اللجنة المصرية القطرية المشتركة

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته فى اللجنة المصرية القطرية المشتركة.

تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كلا البلدين ومساعدة بعضهما البعض في تنظيم أنشطة ترويج الاستثمار في البلدين، وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين.

 

وأكد الرئيس التنفيذي، أن مصر تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل كل العقبات للمستثمرين، واستعداد الهيئة لتقديم كل المساعدات للشركة؛ للتوسع في استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

 

ولفت إلى أن هذا البرتوكول يأتي تفعيلا لاستراتيجية الهيئة بالتعاون مع شركاء الأعمال والجهات المعنية بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، حيث إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- هى الجهة المنوطة بتنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية وتمكين وتعظيم دور القطاع الخاص كلاعب أساسي ومحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبما يضمن له القدرة على المنافسة والتأثير الإيجابي على عملية النمو وتوفير فرص العمل.

 

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل جاهدة داخليًا وخارجيًا لترويج الاستثمار في مصر وفي هذا الإطار سبق أن وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.

 

نصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم لمؤسسي الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء الجمعية، وتعريف جمعيات شباب الأعمال حول العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.

هيئة الاستثمار تتعاون مع "شباب الأعمال" للترويج للاستثمار محليا ودوليا

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناطق الحرة العامة للاستثمار وكالة ترويج الاستثمار القطرية مذكرة تفاهم اللجنة المصرية القطرية المشتركة

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هيئة الاستثمار تتعاون مع "شباب الأعمال" للترويج للاستثمار محليا ودوليا

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