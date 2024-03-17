الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الغرف السياحية": البت فى اعتراضات جداول القيد الخميس المقبل

الغرف السياحية
الغرف السياحية

تبدأ لجان الفصل فى الاعتراضات على جداول القيد العام بغرف السياحة الخميس، والتي قد ترد لاتحاد الغرف يوم الخميس المقبل.

ونصت القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمقر الاتحاد اعتبارًا من الخميس الموافق 21 الشهر الجاري في تلقى الإعتراضات ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الإثنين الموافق 25 مارس، وتفصل اللجنة فى كل اعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشآة المعترضة.

"الغرف السياحية" تشكل لجان للبت فى الاعتراضات على جداول القيد

وسبق وأصدر الاتحاد القرارات الخاصة بتشكيل لجان الفصل فى الاعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد للاتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقًا للائحة التنفيذية المذكورة، حيث تختص اللجنة وفقًا للقرارات الصادرة بالفصل فى الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

وأعلن أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرف قد أخطرت الاتحاد أنها قد انتهت من تنقية الجدول العام لكل غرفة والمتضمن أسماء المنشآت الأعضاء التي لها الحق في حضورأعمال الجمعيات العمومية للغرف الخمس، وقامت كل غرفة بعرض الجداول النهائية بمقرها وفقًا لما نص عليه قرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 27 لسنة 2023 بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. 

السياحة الغرف السياحية القيد العام الاتحاد المصري للغرف السياحية لجان البت

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

الحوثيون يعلنون فرض قواعد اشتباك جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

عاجل.. معارك عنيفة فى الخرطوم بحرى وأم درمان وبابنوسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة