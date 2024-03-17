"الغرف السياحية": البت فى اعتراضات جداول القيد الخميس المقبل

تبدأ لجان الفصل فى الاعتراضات على جداول القيد العام بغرف السياحة الخميس، والتي قد ترد لاتحاد الغرف يوم الخميس المقبل.

ونصت القرارات الصادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية على أن تبدأ اللجنة أعمالها بمقر الاتحاد اعتبارًا من الخميس الموافق 21 الشهر الجاري في تلقى الإعتراضات ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الإثنين الموافق 25 مارس، وتفصل اللجنة فى كل اعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه وتخطر به المنشآة المعترضة.

"الغرف السياحية" تشكل لجان للبت فى الاعتراضات على جداول القيد

وسبق وأصدر الاتحاد القرارات الخاصة بتشكيل لجان الفصل فى الاعتراضات على جداول القيد العام التي قد ترد للاتحاد من المنشآت أعضاء كل غرفة وفقًا للائحة التنفيذية المذكورة، حيث تختص اللجنة وفقًا للقرارات الصادرة بالفصل فى الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

وأعلن أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرف قد أخطرت الاتحاد أنها قد انتهت من تنقية الجدول العام لكل غرفة والمتضمن أسماء المنشآت الأعضاء التي لها الحق في حضورأعمال الجمعيات العمومية للغرف الخمس، وقامت كل غرفة بعرض الجداول النهائية بمقرها وفقًا لما نص عليه قرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 27 لسنة 2023 بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.