حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 9-4-2024 الثلاثين من رمضان

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-4-2024 الثلاثين من رمضان في مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لمعرفة طبيعة الحالة الجوية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية اليومي.



حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 الثلاثين من رمضان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 9-4-2024 الثلاثين من رمضان والذي يعد يوم الوقفة في مصر وفقا لرؤية هلال شهر شوال 1445 حيث أكد خبراء الأرصاد وجود حالة من التقلبات الجوية خلال يوم وفقة عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد وتتضمن وجود أمطار من خفيفة إلى متوسطة في كافة محافظات الجمهورية.

مع نشاط في حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة محافظات الجمهورية خاصة محافظات شمال الصعيد ونصحت الهيئة المواطنين بلبس ملابس ثقيلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال العيد.

حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة العيد، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية مع نشاط في حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة.



حالة الطقس في القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تمركز منخفض جوي على شرق البحر المتوسط يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد مع وجود أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وفقا للصور الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 30 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 23 والصغرى 19 درجة مئوية.

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