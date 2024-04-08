7 نصائح لتفادي الأمراض بسبب تقلب الطقس مع بداية الصيف

بينما نودع فصل الشتاء البارد نسبيًا، فإن بداية الصيف الحتمية تلوح في الأفق، ومع هذا التحول، يصبح من الضروري التركيز على الاعتبارات الصحية الحاسمة ونشر النصائح الأساسية لضمان موسم صيف صحي، مع ارتفاع درجات الحرارة، فإن أحد المخاوف الأكثر إلحاحًا هو خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإجهاد الحراري وضربة الشمس، والتي تؤثر بشكل خاص على الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والأفراد النشطين

ووفقًا لموقع timesofindia وقت الأنشطة في الهواء الطلق بحكمة تشجيع الأفراد المعرضين للإصابة على ممارسة الأنشطة الخارجية خلال الساعات الأولى من الصباح أو في وقت متأخر من المساء لتجنب التعرض للحرارة الشديدة خلال أوقات الذروة، إن الحد من الأنشطة الخارجية خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

حافظ على رطوبتك.. يعد الترطيب الكافي أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة الجفاف، خاصة في الظروف الجوية الحارة. يبقى الماء أفضل ترياق للجفاف، وهو ضروري للحفاظ على صحة الأعضاء، وطرد السموم من الكلى، والحفاظ على ترطيب الجلد. يجب أن يهدف الأفراد إلى شرب الكثير من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا

الحفاظ على نظافة الغذاء مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الطعام المتروك بالخارج عرضة للتلف، مما يعزز نمو البكتيريا الضارة والفيروسات والعفن. من الضروري التعامل مع الطعام وتخزينه بشكل صحيح للوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء مثل الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء. تعد ممارسة النظافة الغذائية الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين جيدًا وتخزين الطعام المناسب، أمرًا ضروريًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الأنشطة الخارجية والرياضات المائية

تعزيز نظافة الفم واليدين تنتشر أمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والقيء، خلال أشهر الصيف، وغالبًا ما تنتشر عبر مصادر المياه الملوثة أثناء ممارسة الرياضات المائية.

والتأكيد على أهمية النظافة الجيدة للفم واليدين لمنع انتقال العدوى. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون وتجنب ابتلاع الماء أثناء السباحة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

حماية صحة العين التهاب الملتحمة المعروف باسم العين الوردية، هو مرض شائع خلال أشهر الصيف. إن ممارسة النظافة الجيدة للعين، بما في ذلك تنظيف العينين بانتظام وتجنب لمسها بأيدٍ غير مغسولة، يمكن أن يساعد في منع التهابات العين.

انتبه إلى صحة الجلد في حين أن التعرق يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى جفاف الجلد، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل مثل الأكزيما.

يعد الترطيب المناسب، سواء داخليًا من خلال تناول كمية كافية من الماء أو خارجيًا من خلال الترطيب، أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجلد ومنع الجفاف.

مع تقدم فصل الصيف، من الضروري أن نبقى يقظين واستباقيين في معالجة المخاوف الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. ومن خلال اتباع هذه النصائح الأساسية وتعزيز العادات الصحية، يمكن للأفراد التخفيف من المخاطر التي تشكلها أمراض تغير الطقس والاستمتاع بموسم صيف آمن وممتع.