عقد من الإنجازات.. اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تُحقق قفزات نوعية في مختلف المجالات

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة هى هيئة حكومية مصرية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، تأسست اللجنة عام 1946، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المصرية المعنية بهذه المجالات.

خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، حققت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة العديد من الإنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تتضمن هذه الإنجازات:

عام 2024

فوز الدكتور محمد علي فرج بجائزة اليونسكو- غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة.

مُشاركة مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو (الدورة 219) والمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو (الدورة 44).

استضافة مصر للمنتدى الألكسو للأعمال والشركات.

تنظيم مؤتمر لإطلاق ميثاق الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر.

ورشة عمل حول "إعداد قوائم الحصر للتراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي".

عام 2023

مُشاركة مصر في أعمال الدورة العادية الـ 120 للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو، والـ 43 للمؤتمر العام لليونسكو.

ترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو.

احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" وإحياء مسار دخول العائلة المُقدسة أرض مصر.

ورشة عمل حول "استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين".

ورشة عمل حول "المُدن المُستدامة والذكية".

ورشة عمل حول استخدام تحليلات البيانات الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وحماية البيئة.

ورشة عمل حول "الاستشراف الإستراتيجي من أجل اتخاذ القرار".

ورشة عمل حول "بناء القدرات في مجال الطاقة المُتجددة وكفاءة الطاقة".

المرحلة الثانية لمشروع "إعداد ميثاق وطني للاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر".

ورشة عمل حول تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المُستدامة.

ورشة عمل حول "استخدام تكنولوجيا البلوك تشين في التعليم".

اختتام مشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة".

ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول توظيف التكنولوجيات الحديثة لاستدامة التعليم في الأزمات والكوارث.

دورة تدريبية حول "إدماج منهجية البحث والاستقصاء وحل المشكلات في تدريس العلوم".

دورة تدريبية حول "تدريب العاملين في إدارة المشروعات ودراسة الجدوى بمجال ترميم الآثار".

دورة تدريبية وطنية حول "مواجهة الأزمات والكوارث والتغيرات المُناخية التي تتعرض لها المواقع الأثرية والمتاحف".

فوز الدكتور مُسعد عطية عبدالوهاب بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية في علوم الحياة.

فوز الباحثة المصرية أية علي مصطفى بالمركز الأول للجائزة الدولية للعلماء الشبان.

فوز رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو.

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للراديو.

مُشاركة اللجنة في المهرجان السابع للمدارس المنتسبة لليونسكو.

عام 2022

اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية في العالم الإسلامي.

فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم.

عام 2021

فوز مدينة أسوان بجائزة الشبكة الدولية لمدن التعلم "GNLC" التابعة لليونسكو.

فوز محافظة الجيزة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم.

فوز جامعة عين شمس بجائزة (كونفوشيوس) لمحو الأمية.

فوز جمهورية مصر العربية بالمركزين الأول والثاني لجائزة الشباب العربي.

انجازات أخرى: