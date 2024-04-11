زيادات كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيز القطاع الخاص فى الموازنة الجديدة

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الخميس، عن زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وأشار الوزير إلى زيادة دعم علاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة 24.7% ليصل إلى 10.1 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، فقد تم تخصيص 8.3 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بزيادة 38.3% عن العام المالي الحالي، مقارنة بـ6 مليارات جنيه.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.

دعم القطاع الخاص

أكد الوزير على حرص الحكومة على تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ولذلك تم تخصيص 17.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية، كما تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتصدير الفوائض للخارج.

دعم نظام المعاشات

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 215 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي لضمان توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.