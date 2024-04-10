الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شكرًا لكل إيد بتبنى|العاصمة الإدارية قصة نجاح مصرية تُلهم العالم

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية الجديدة هى مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة القاهرة، وتُديرها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتم إنشاء المدينة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016، وأعلن عن إنشائها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المُقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015.

أهداف إنشاء العاصمة الإدارية

التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة.

توفير فرص عمل جديدة.

خلق بيئة حضرية متكاملة وذكية.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والأعمال.

مميزات العاصمة الإدارية

تصميمات حديثة وعصرية.

بنية تحتية متطورة.

مساحات خضراء واسعة.

نظم نقل ذكية.

أمن وأمان على مدار الساعة.

أهم معالم العاصمة الإدارية

الحي الحكومي: يضم مقرات رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الوزارات، الهيئات والجهات الحكومية.

حي المال والأعمال: يضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية.

مدينة المعرفة: مركز للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

مدينة الفنون والثقافة: مركز ثقافي وفني يضم المتاحف والمسارح ودور الأوبرا.

النهر الأخضر: منتزه ضخم يمتد لأكثر من 35 كم.

الكاتدرائية المرقسية: أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

مسجد الفتاح الكريم: أكبر مسجد في مصر.

التقدم في أعمال البناء

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البناء، والتي تضمنت إنشاء الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ومدينة المعرفة، ومدينة الفنون والثقافة، والنهر الأخضر.

وجار العمل على المرحلة الثانية من البناء، والتي تتضمن إنشاء المزيد من المناطق السكنية والتجارية والترفيهية.

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