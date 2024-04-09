الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الصحة: طوارئ بجميع المستشفيات فى عيد الفطر المبارك

وزير الصحة
وزير الصحة

اطلع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على خطة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لتأمين عيد الفطر المبارك، وتهدف الخطة إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، والتركيز على المستشفيات القريبة من أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والميادين العامة.

وانعقاد غرفة الأزمات بالمديريات، برئاسة وكلاء الوزارة والإدارات المعنية، وسرعة إبلاغ مركز التحكم الرئيسي عن أي مصابين تستقبلهم المستشفيات.

جولة مفاجئة 

وقام عبدالغفار بجولة ميدانية مفاجئة لمستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، وهدفت الجولة إلى الوقوف على انضباط سير العمل، ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات ميدانية مفاجئة يجريها وزير الصحة والسكان للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، تهدف هذه الجولات إلى، ضبط المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

مواد متعلقة

لا تهاون مع المقصرين.. وزير الصحة "شعلة نشاط" لتحقيق الانضباط بالمستشفيات

وزير الصحة يضرب بيد من حديد.. إحالة المخالفين بالمستشفيات للتحقيق

بتوجيهات من القيادة السياسية.. وزير الصحة يتابع سير العمل بالمستشفيات ومحاسبة المقصرين

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

نصائح ذهبية للحفاظ على كحك العيد طازجًا خلال العيد

سعر الدولار اليوم 30 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 30 رمضان 2024

مصر تستثمر فى المحميات الطبيعية لدعم السياحة البيئية

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة الأخيرة.. كيف كانت نهاية حسن الصباح؟

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

ماهر فرغلي: تجربتي في السجن جعلتني دائم التعلق بالله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب