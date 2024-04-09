وزير الصحة: طوارئ بجميع المستشفيات فى عيد الفطر المبارك

اطلع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على خطة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لتأمين عيد الفطر المبارك، وتهدف الخطة إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، والتركيز على المستشفيات القريبة من أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والميادين العامة.

وانعقاد غرفة الأزمات بالمديريات، برئاسة وكلاء الوزارة والإدارات المعنية، وسرعة إبلاغ مركز التحكم الرئيسي عن أي مصابين تستقبلهم المستشفيات.

جولة مفاجئة

وقام عبدالغفار بجولة ميدانية مفاجئة لمستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، وهدفت الجولة إلى الوقوف على انضباط سير العمل، ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات ميدانية مفاجئة يجريها وزير الصحة والسكان للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، تهدف هذه الجولات إلى، ضبط المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.