مصر تستثمر فى المحميات الطبيعية لدعم السياحة البيئية

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المحميات أصبحت الآن نموذجًا ناجحًا لدعم الاستثمار البيئي للسياحة البيئية بمشاركة القطاع الخاص، مما أدى إلى الوصول إلى مستويات عالمية في إدارة وحماية الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن خطط العمل البيئي الحالية دعم الاستثمار البيئي في المحميات وإزالة المعوقات من أهم أولويات الوزارة.

وقالت إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الصدد، منها:

توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية في محمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، واعتماد مخطط "التمنطق" لتحديد مناطق الاستخدامات الحالية والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة، وتنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة من نوعها.

وأوضحت “فؤاد ” أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد، مؤكدة أن مصر مستمرة في دمج القطاع الخاص للاستثمار في المحميات للارتقاء بتجربة السياحة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني.