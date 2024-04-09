آخر موعد لإخراج زكاة الفطر ومقدارها نقدًا وعلى من تجب

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، يخرجها رب الأسرة بالمقدار الذي تحدده دار الافتاء والتي تختلف من عام لآخر، وحددت السنة النبوية آخر موعد لإخراج زكاة الفطر ومقدارها، وتعرضها الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

على من تجب زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فضلا عن حوائجه الأصلية، ويلزمه إخراج صدقة زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، ولا يلزمه صدقة الفطر عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه أو خدمه أو من تبرع بمؤونته أو كفله يتيمًا كان أو طالب علم أو فقير أو غير ذلك.

وقت اخراج زكاة الفطر

وقت اخراج زكاة الفطر وفق علماء الدين فهو قبل صلاة العيد؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.

أما وجوبها فقد اختلف فيه الفقهاء وفق مذهب الشافعي وأحمد ومالك تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.

ويبيح بعض الفقهاء التبكير في إخراجها قبل يوم أو يومين وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجوز إخراجها أول رمضان.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر دقيق مطحون

وفق رأي الفقهاء فإن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، وتخرج من الطعام الذي يعتمد الناس عليه أساسًا للغداء والعشاء مثل الأرز أو القمح أو الشعير ونحو ذلك.

وعن جواز يجوز اخراج زكاة الفطر دقيق مطحون فمن أهل العلم من منع ذلك وهو مذهب مالك والشافعي.

وعن أبي سعيد: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من سلت، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد إن أحدًا لا يذكر في هذا الدقيق، فقال: بلى هو فيه.

مقدار زكاة الفطر نقدا 2024

مقدار زكاة الفطر نقدًا حددتها داء الافتاء المصرية في فتوى لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وحددت مقدار زكاة الفطر نقدا عند 35 جنيها للفرد، وأن رب الأسرة يدفعها لأسرته من زوجة وأبناء، ويجوز زيادتها عن هذا المبلغ.