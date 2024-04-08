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الدين لله

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 وطُرق وفوائد إخراجها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام التي تُفرض على كل مسلم ذكرًا وأنثى، صغيرًا وكبيرًا، حرًّا أو عبدًا. وهي واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

يختلف آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 بين المذاهب الفقهية الأربعة:

وتجب زكاة الفطر على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

  • الحنفية: قبل طلوع فجر يوم العيد.
  • المالكية والحنابلة: قبل صلاة العيد.
  • الشافعية: غروب شمس آخر يوم من رمضان.

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طرق إخراج زكاة الفطر 2024

إخراجها طعامًا:

صاع من أحد الأصناف السبعة: التمر، والشعير، والزبيب، والأقط، والذرة، والقمح، أو الأرز.


يُقدّر الصاع بـ 2.5 كيلو جرام من الطعام.

إخراجها نقودًا:

يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا بقيمة السوق من أحد الأصناف السبعة. تُحدد قيمة زكاة الفطر بالنقود من قبل الجهات المختصة في كل بلد.

فوائد إخراج زكاة الفطر

  • تطهير النفس من البخل والشح.
  • إدخال السرور على قلوب الفقراء والمحتاجين.
  • تُساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي.

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