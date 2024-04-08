حددتها الافتاء عند 35 جنيه .. آخر موعد لاخراج زكاة الفطر 2024

ارتفع البحث عن آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية تزامنًا مع آخر أيام شهر رمضان المبارك.

آخر موعد لاخراج زكاة الفطر 2024

يمتد وقت إخراج زكاة الفطر لعام 2024 من اليوم الأول لشهر رمضان حتى قبيل صلاة عيد الفطر، حيث أمر النبي ﷺ بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد. لذلك، يجب إخراج زكاة الفطر لأنها حق مالي يجب على كل مسلم، ولا يمكن التخلي عن هذا الحق بانتهاء الوقت المحدد؛ وفقًا للشريعة.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان حتى قبيل صلاة عيد الفطر.

قيمة زكاة الفطر 2024

أعلنت دار الإفتاء عن قيمة زكاة الفطر لعام 1445هـ، والتى تبلغ 35 جنيها كحد أدنى لكل فرد، وأوضحت شروطها وآخر وقت لإخراجها، مشيرة إلى استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن يرغب في ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان لها أنه يمكن إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وعن أولاده وزوجته إذا كان قادرًا على ذلك، مع شرط الحصول على موافقتهم، ولا يلزم الجار إخراج الزكاة مرة أخرى.

وأشارت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى تفاصيل زكاة الفطر، مشيرة إلى أنه يمكن إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، للتسهيل على الفقراء وتلبية احتياجاتهم، وهذا هو الرأي الفقهي المعتمد.

كيفية احتساب زكاة الفطر 2024

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة بلغة عامية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت أن قيمة الزكاة تحسب على القمح الذي هو نوع من الأنواع المشار إليها في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعد طعامًا أساسيًا للمصريين ويستخدم في إعداد الخبز والعديد من الأطعمة.

ويمكن الحساب بناءً على سعر كيلو القمح من أجود الأنواع، حيث يبلغ سعر إردب القمح لعام 2024 مبلغ 2000 جنيه مصري، وهو يزن 150 كيلو، وسعر الكيلو يبلغ 13.33 جنيه، وزن الصاع النبوي من القمح هو 2.04 كيلو، بعد الحساب، تمت زيادة القيمة إلى 35 جنيهًا لضمان تغطية الحد الأدنى لزكاة الفطر بيقين، وتم التأكيد على أن من يزيد على هذا المبلغ فهو خير له وأفضل للمستحقين.