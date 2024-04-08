حكم اخراج زكاة الفطر نقدا وآخر موعد لها

أخرج النبي صل الله عليه وسلم زكاة الفطر حبوبًا، لذا اختلف الفقهاء حول حكم اخراج زكاة الفطر نقدا، وآخر حكم المملمة العربية السعودية بعد جواز خروجها مال.

اما دار الافتاء المصرية فقد حسمت حكم اخراج زكاة الفطر نقدا، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

هل يجوز ان تدفع زكاة الفطر مالا؟

أجازت دار الإفتاء المصرية اخراج زكاة الفطر نقدا ، وقالت في درها على تساؤلات المواطنين عبر صفحتها على الفيس بوك أن عمر بن الخطاب أجازة خروج زكاة الفطر نقدا، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد زكاة الفطر حبوبًا، ومع ذلك فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بالانواع التي كان يخرجها الرسول بل ظبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.

وتابعت دار دار الإفتاء المصرية حول حكم اخراج زكاة الفطر نقدا لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.

كم مقدار زكاة الفطر عن الفرد؟

حددت دار الافتاء المصرية مقدار زكاة الفطر عن الفرد لتكون 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى، أما الفدية فحددتها الإفتاء بـ 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر.

متى تخرج زكاة الفطر

اختلف الفقهاء في تحديد آخر موعد لخروج الزكاة ، فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنه: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد.