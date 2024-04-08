موعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 ومواقيت صلاة العيد في المحافظات

تستطلع دار الإفتاء مساء اليوم الاثنين مولد هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024، بعد أن حددت البحوث الفلكية موعد أول يوم عيد الفطر، كما أعلن مجلس الوزراء المصرية أجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 ومواقيت الصلاة في المحافظات.

رؤية هلال عيد الفطر 2024

تستطلع اليوم دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الاثنين 8 إبريل هلال عيد الفطر 2024، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

ووفق الحسابات الفلكية فلن يولد مساء اليوم هلال شهر شوال وأن غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يبدأ عيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء الموافق 10 إبريل ويكون موعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 هو يوم الجمعة الموافق 12 إبريل.

إجازة عيد الفطر 2024

حدد مجلس الوزراء أجازة عيد الفطر 2024 لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل عام 2024م وتنتهي اجازة عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، لتكون إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وهي نفس مدة الأجازة الخاصة بالقطاع الخاص بعد ما اعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عدد أيام أجازة عيد الفطر 2024.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة العيد 2024 في القاهرة والمحافظات والتي تختلف عدة دقائق عن بعضها، على أن تعلن دار الافتاء اليوم موعد عيد الفطر رسميًا اليوم بعد صلاة المغرب، ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2024 كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطرفي القاهرة: 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي الجيزة: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي طنطا: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي بني سويف: 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي في المنيا: 6:02 صباحًا.