الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 ومواقيت صلاة العيد في المحافظات

عيد الفطر
عيد الفطر

تستطلع دار الإفتاء مساء اليوم الاثنين مولد هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2024، بعد أن حددت البحوث الفلكية موعد أول يوم عيد الفطر، كما أعلن مجلس الوزراء المصرية أجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 ومواقيت الصلاة في المحافظات.

رؤية هلال عيد الفطر 2024

تستطلع اليوم دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الاثنين  8 إبريل هلال عيد الفطر 2024، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن يتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

ووفق الحسابات الفلكية فلن يولد مساء اليوم هلال شهر شوال وأن غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يبدأ عيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء الموافق 10 إبريل ويكون موعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2024 هو يوم الجمعة الموافق 12 إبريل.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا مساء غد الإثنين

إجازة البنوك في عيد الفطر 2024 وموعد عودة العمل رسميًا

إجازة عيد الفطر 2024 

حدد مجلس الوزراء أجازة عيد الفطر 2024 لتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل عام 2024م وتنتهي اجازة عيد الفطر المبارك 2024 يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، لتكون إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. 

وهي نفس مدة الأجازة الخاصة بالقطاع الخاص بعد ما اعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عدد أيام أجازة عيد الفطر 2024.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 

 

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة العيد  2024  في القاهرة والمحافظات والتي تختلف عدة دقائق عن بعضها، على أن تعلن دار الافتاء اليوم موعد عيد الفطر رسميًا اليوم بعد صلاة المغرب، ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2024 كالتالي: 

 

موعد صلاة عيد الفطرفي القاهرة: 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي الجيزة: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي طنطا: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي بني سويف: 5:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطرفي في المنيا: 6:02 صباحًا.

txt

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر وأماكن صلاة العيد في الجيزة

txt

حكم صلاة العيد للنساء.. هل يجب الخروج للساحات؟

عيد الفطر صلاة عيد الفطرفي القاهرة صلاة عيد الفطرفي الجيزة صلاة عيد الفطرفي الإسكندرية إجازة عيد الفطر هلال عيد الفطر أول أيام عيد الفطر دار الافتاء صلاة العيد موعد صلاة العيد

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

كواليس سقوط عصابات الأجانب لتجارة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس