حكم صلاة العيد للنساء.. هل يجب الخروج للساحات؟

صلاة العيد من الشعائر الإسلامية العظيمة التي تُقام في عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء.

ذكرت دار الإفتاء أن وقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاة ذات سبب فلا تُراعى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتد وقتُها إلى ابتداء الزوال.

وشرحت كيفية أداء صلاة العيد للنساء، موضحة أن صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات- وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيرات قبل القراءة؛ لما روي «أَن رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كبر فِي العِيدَين يَوْمَ الْفِطْرِ وَيومَ الأَضحى سبعًا وَخمْسًا، فِي الأولَى سبعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ» أخرجه الدارقطني، والبيهقي، ولما روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه.

اقرأ أيضا:

اختلف العلماء في حكم صلاة العيد للنساء على أقوال:

1. الوجوب:

ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وابن حزم الظاهري إلى أن صلاة العيد واجبة على النساء كفريضة عين، كصلاة الجمعة.

استدلوا بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق والحيض، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى".

2. الفرض الكفائي:

ذهب جمهور العلماء، من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن صلاة العيد فرض كفاية على النساء.

أي إذا أدتها طائفة من النساء سقط الإثم عن الباقيات.

استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد، فيمر على النساء فيسلم عليهن، ويدعو لهن".

3. الاستحباب:

ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة للنساء.

استدلوا بقوله تعالى: "وَاذْكُرْنَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ".

الراجح:

الراجح عند جمهور العلماء أن صلاة العيد سنة مؤكدة للنساء، وليست واجبة.

شروط خروج النساء لصلاة العيد:

الأمان من الفتنة: يجب على المرأة أن تتأكد من عدم وجود فتنة عند خروجها لصلاة العيد.

الستر والتّحجب: يجب على المرأة أن تخرج بلباس محتشم يغطي جميع جسدها، ولا يُظهر مفاتنها.

عدم التطيب: يُكره للمرأة أن تتطيب عند خروجها لصلاة العيد.



فوائد صلاة العيد للنساء:

الأجر والثواب: تحصل المرأة على أجر عظيم من الله تعالى عند أدائها صلاة العيد.

التّقرب إلى الله تعالى: صلاة العيد من شعائر الإسلام التي تُقرّب العبد من الله تعالى.

التّزود بالخير: تُشارك المرأة في دعوة المسلمين، وتستمع إلى الخطبة التي تُلقي بعد الصلاة.

الشعور بالبهجة والسعادة: تُشارك المرأة في مظاهر الفرحة والبهجة التي تُقام في يوم العيد.

