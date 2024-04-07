الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر وأماكن صلاة العيد في الجيزة

صلاة عيد الفطر
صلاة عيد الفطر

يتساءل الكثير من الأشخاص عن أماكن صلاة العيد في الجيزة لحضور الاحتفالات والصلاة في المساجد التي تستقبل صلاة العيد لهذا العام لذا، تكون أماكن صلاة العيد في الجيزة في المساجد والساحات الكبرى.

أماكن صلاة العيد في الجيزة

أبرز الساحات والمساجد التى تستقبل صلاة عيد الفطر بالجيزة 2024:

- مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

 - مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

 - مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

- ساحة مسجد المغفرة بالعجوزة.

- ساحة مسجد النيل بالدقي.

- ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور.

- ساحة مسجد آل حمد ببولاق الدكرور.

- ساحة السلام وراق الحضر.

- ساحة مسجد الحصري بأكتوبر.

- ساحة عماد راغب بأكتوبر.

موعد اجازة عيد الفطر 2024 

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر

وحددت هيئة المساحة مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في مختلف محافظات مصر على النحو التالي:

- القاهرة: 5:48 صباحًا.

- الجيزة: 5:58 صباحًا.

- القليوبية: 5:49 صباحًا.

- العريش: 5:47 صباحًا.

- الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

- بورسعيد: 5:53 صباحًا.

- كفر الشيخ: 5:58 صباحًا.

- طنطا: 5:58 صباحًا.

- مرسى مطروح: 6:15 صباحًا.

- شبين الكوم: 5:59 صباحًا.

- دمياط: 5:55 صباحًا.

- السويس: 5:53 صباحًا.

- الدقهلية: 5:46 صباحًا.

- الشرقية: 5:56 صباحًا.

- الطور: 5:50 صباحًا.

- الفيوم: 6:00 صباحًا.

- المنصورة: 5:57 صباحًا.

- بنها: 5:58 صباحًا.

- نويبع: 5:45 صباحًا.

- الغردقة: 5:50 صباحًا.

- أسيوط: 6:00 صباحًا.

- أسوان: 5:56 صباحًا.

- السلوم: 6:21 صباحًا.

- سانت كاترين: 5:48 صباحًا.

- شلاتين: 5:37 صباحًا.

- طابا: 5:44 صباحًا.

- شرم الشيخ: 5:47 صباحًا.

- دمنهور: 6:00 صباحًا.

- بني سويف: 5:59 صباحًا.

- المنيا: 6:02 صباحًا.

- أبوسمبل: 6:02 صباحًا.

- الخارجة: 6:05 صباحًا.

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موعد عيد الفطر المبارك 2024

ومن المفترض أن يتم الإعلان رسميا عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024 في مصر بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 وإذا ثبتت رؤية الهلال، فسيكون أول أيام العيد يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وفي حال عدم رؤية الهلال، سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وستكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

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