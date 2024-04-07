موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان هيئة المساحة

يتسأل المواطينن عن موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك حيث يبحثون عن كيفية أدائها وأدابها، حيث من المقرر أن يكون آخر يوم في شهر رمضان الكريم لهذا العام فإنه يكون بداية شهر شوال يوم الأربعاء 10 إبريل لعام 2024 م، أي موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل لعام 2024 م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

تبدأ بعد غدا الثلاثاء الموافق 30 رمضان 1445 هـ، و9 إبريل 2024، وتمتد إلى الأحد الموافق 5 من شوال 1445هـ، و14 إبريل 2024م حيث أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيان توضح فيه موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات والتي جاءت كما يلي:-

صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6:00 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:53 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 6:02 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:56 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية في تمام الساعة 5:59 صباحا.

صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحا.

عدد أيام عيد الفطر

تبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر ستة أيام بحسب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون إجازة عيد الفطر 2024 في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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