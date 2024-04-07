الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان هيئة المساحة

موعد صلاة العيد
موعد صلاة العيد

يتسأل المواطينن عن موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وذلك في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك حيث يبحثون عن كيفية أدائها وأدابها، حيث من المقرر أن يكون آخر يوم في شهر رمضان الكريم لهذا العام فإنه يكون بداية شهر شوال يوم الأربعاء 10 إبريل لعام 2024 م، أي موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر يوم الأربعاء الموافق  10 أبريل لعام 2024 م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية. 

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ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر في دمياط

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

تبدأ بعد غدا الثلاثاء الموافق 30 رمضان 1445 هـ، و9 إبريل 2024، وتمتد إلى الأحد الموافق 5 من شوال 1445هـ، و14 إبريل 2024م حيث أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية بيان توضح فيه موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات والتي جاءت كما يلي:-

  • صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:58 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة الفيوم في تمام الساعة 6:00 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:53 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:58 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 6:02 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:56 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية في تمام الساعة 5:59 صباحا.
  • صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحا.
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ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر فى دمياط

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آيات تأسر قلوب المصلين قبل إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

عدد أيام عيد الفطر 

تبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر ستة أيام بحسب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون إجازة عيد الفطر 2024 في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، وهي  إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

 

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