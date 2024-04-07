تصدر سعر الدولار اليوم 28 رمضان 2028 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك من خلال التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم 28 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

وتشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار اليوم 28 رمضان 2028 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل سعر الدولار استقرار في البنك المركزي إلى 47.31 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 47.34 جنيه للشراء، 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري نحو 47.34 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.32 جنيه للشراء 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 47.45 جنيه للشراء 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.35 جنيه للشراء47.45 جنيه للبيع

وسجل الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيها للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

سجل الدولار بنك التعمير والاسكان 47.33 للشراء و47.63 للبيع.

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي حيث سجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيها للبيع.

سجل الدولار في كريدي أجريكول 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيها للبيع.

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك SAIB نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع

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