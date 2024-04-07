الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

واصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد استقراره في بداية تعاملات البنوك الأسبوعية، والتي تستمر هذا الأسبوع لمدة يومين فقط مع بدء إجازة العيد في البنوك، والتي تبدأ يوم الثلاثاء وتستمر لمدة 6 أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7510 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0660 ريال سعودي .

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7406 ريال سعودي .

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248 ريال سعودي .

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1611 ريال سعودي .

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5268 ريال سعودي .

 

سعر الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه والدولار

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي الكويتي12.62 جنيه12.64 جنيه
بنك الإمارات دبي الوطني12.64 جنيه12.65 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)12.56 جنيه12.64 جنيه
البنك المصري لتنمية الصادرات12.61 جنيه12.64 جنيه
بنك الاستثمار العربي12.60 جنيه12.65 جنيه
البنك العقاري المصري العربي12.29 جنيه12.64 جنيه
بنك قطر الوطني12.48 جنيه12.64 جنيه
بنك البركة الإسلامي12.33 جنيه12.64 جنيه

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

  • سعر الريال السعودي في  البنك المركزي المصري 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

 

  • سعر الريال السعودي في  بنك مصر  12.62 جنيه للشراء، 12.65 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.61 جنيه للشراء، 12.64 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
ريال سعودى12.617112.6443
دينار كويتى153.8284154.2519
درهم اماراتى12.886112.9167
دولار أمريكى47.326947.4263
يورو51.368651.4860
جنيه إسترلينى59.863760.0085
فرنك سويسرى52.168152.3007
100 ين يابانى31.187431.2550
اليوان الصينى6.54186.5569

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

txt

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 27 رمضان 2024

سعر الريال السعودي الجنيه المصري الدولار أجازة العيد في البنوك البنك المركزي المصري بنك مصر البنك الأهلي المصري

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

بعد 6 أيام من سقوطه فى بئر.. إخراج جثة الشاب "طه" ونقلها للمستشفى

مقررة أممية: قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى غزة ملزم ويجب تنفيذه

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

مسلسل الحشاشين.. الموت يطارد “يحيى” فى أصفهان ونورهان تخبره بحملها الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات في مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب