سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

واصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد استقراره في بداية تعاملات البنوك الأسبوعية، والتي تستمر هذا الأسبوع لمدة يومين فقط مع بدء إجازة العيد في البنوك، والتي تبدأ يوم الثلاثاء وتستمر لمدة 6 أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7510 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0660 ريال سعودي .

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7406 ريال سعودي .

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248 ريال سعودي .

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1611 ريال سعودي .

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5268 ريال سعودي .

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي الكويتي 12.62 جنيه 12.64 جنيه بنك الإمارات دبي الوطني 12.64 جنيه 12.65 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) 12.56 جنيه 12.64 جنيه البنك المصري لتنمية الصادرات 12.61 جنيه 12.64 جنيه بنك الاستثمار العربي 12.60 جنيه 12.65 جنيه البنك العقاري المصري العربي 12.29 جنيه 12.64 جنيه بنك قطر الوطني 12.48 جنيه 12.64 جنيه بنك البركة الإسلامي 12.33 جنيه 12.64 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.62 جنيه للشراء، 12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.61 جنيه للشراء، 12.64 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم