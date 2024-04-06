سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

يحرص المواطنين المسافرين للملكة العربية السعودية على تأدية مناسك العمرة على معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سيطرت حالة من الاستقرار، على أسعار الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية والأجنبية العاملة بمصر وشركات الصرافة، وذلك يكون بالتزامن مع استمرار موسم أداء كافة مناسك عمرة شهر رمضان لعام 2024، وجاء استقرار أسعار الريال السعودي، عقب قرار رفع الفائدة وتحرير صرف الجنيه، طبقا لآليات العرض والطلب.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-4-2024 مقابل الجنيه المصري

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم السبت 6 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري، والعملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري نحو 12.61 جنيه للشراء، ونحو 12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.62 جنيه للشراء، ونحو 12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري نحو 12.57 جنيه للشراء، ونحو 12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري اليوم السبت نحو 12.60 جنيه للشراء، ونحو 12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري نحو 12.60 جنيه للشراء، ونحو 12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند نحو 12.65 جنيه للشراء، ونحو 12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري نحو 12.60 جنيه للشراء، ونحو 12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري المصري نحو 12.64 جنيه للشراء، ونحو 12.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السبت 6 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

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سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 6 أبريل 2024.

أسعار ا لعملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت

ثبت سعر صرف اليورو اليوم السبت أمام الجنيه المصري، عند مبلغ 51.26 جنيه للشراء، قيمة 51.57 جنيه للبيع، وذلك طبقا لآخر تحديثات في البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام سعر الجنيه المصري عند مبلغ 59.83 جنيه للشراء، قيمة 60.14 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت أمام الجنيه المصري، قيمة 153.16 جنيها للشراء، ومبلغ 154.23 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.