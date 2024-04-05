الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 26 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرار ملحوظا اليوم الجمعة ليسجل متوسط 12.5 جنيها بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتوقع خبراء مصرفيون تراجع اسعار العملات خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الريال السعودي دون 10 جنيهات.

سعر الريال السعودي اليوم 26 رمضان 2024

ويتسال كثيرمن المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم 26 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري نحو 12.61 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة  نحو 12.62 للشراء ونحو 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 12.61 للشراء ونحو 12.64 للبيع. 

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-4-2024 فى مصر بكافة البنوك

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سعر الريال السعودي اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى مصر

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 12.60 للشراء ونحو 12.63 للبيع.

 سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.60 للشراء ونحو 12.64 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 12.62 للشراء ونحو12.65 للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 5 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.5جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

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