سعر الريال السعودي اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

تصدر سعر الريال السعودي اليوم 25 رمضان 2024، مقابل الجنيه والدولار والليرة مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الدولار؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024

وخلال السطور القادمة يقدم "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم 24 رمضان 2024 في مصر مقابل الدولار والتي جاءت على النحو التالي فى البنوك المصرية:-

وسجل الريال السعودي في مصر حسب البنك المركزي 12.61 للشراء و12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 12.60 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 12.60 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.56 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.57جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 12.47 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.52 جنيه للشراء، و12.57 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.51 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.54 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.52 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.53 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.462 ليرة سورية.