الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاع طفيف مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، سواء الاجنبية أو المحلية، وسجل الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 12:65 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي

3.7509   ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0644   ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7450   ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0247   ريال سعودي 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1545   ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5271   ريال سعودي 

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منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري12.62 جنيه12.65 جنيه
البنك الأهلي المصري12.62 جنيه12.65 جنيه
بنك مصر12.62  جنيه12.65 جنيه
بنك الإسكندرية12.55 جنيه12.59 جنيه
بنك عودة12.62 جنيه12.65 جنيه
بنك فيصل12.62 جنيه 12.65 جنيه 
بنك القاهرة12.62 جنيه 12.65 جنيه 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكسعر الشراءسعر البيع
HSBC12.62 جنيه  12.65 جنيه
Citibank12.62 جنيه12.65 جنيه
Standard Chartered12.62 جنيه12.65 جنيه
Emirates NBD12.57 جنيه12.59 جنيه
BNP Paribas12.62 جنيه12.65 جنيه

 

 

 

اسعار العملات في مصر اليوم 

دولار أمريكى: 47.3474جنيه للشراء، 47.4474 جنيه للبيع. 

يورو:       51.0358 جنيه للشراء، 51.1531 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى: 59.5441 جنيه للشراء، 59.7031 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى: 52.1046 جنيه للشراء، 52.2434 جنيه للبيع.

100 ين يابانى: 31.2009 جنيه للشراء، 31.2730 جنيه للبيع.

ريال سعودى:       12.6219 جنيه للشراء، 12.6506 جنيه للبيع.

دينار كويتى:       153.7753 جنيه للشراء،154.3006 جنيه للبيع.

درهم إماراتى: 12.8907 جنيه للشراء، 12.9214 جنيه للبيع.

اليوان الصينى:  6.5435 جنيه للشراء، و6.557 جنيه للبيع.

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تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

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9 مليارات جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح شركات صرافة حكومية

الريال السعودي الجنيه المصري دينار كويتي يورو دولار درهم اماراتي

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