سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاع طفيف مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر، سواء الاجنبية أو المحلية، وسجل الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 12:65 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 4-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي

3.7509 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0644 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7450 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0247 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1545 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5271 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 12.62 جنيه 12.65 جنيه البنك الأهلي المصري 12.62 جنيه 12.65 جنيه بنك مصر 12.62 جنيه 12.65 جنيه بنك الإسكندرية 12.55 جنيه 12.59 جنيه بنك عودة 12.62 جنيه 12.65 جنيه بنك فيصل 12.62 جنيه 12.65 جنيه بنك القاهرة 12.62 جنيه 12.65 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك سعر الشراء سعر البيع HSBC 12.62 جنيه 12.65 جنيه Citibank 12.62 جنيه 12.65 جنيه Standard Chartered 12.62 جنيه 12.65 جنيه Emirates NBD 12.57 جنيه 12.59 جنيه BNP Paribas 12.62 جنيه 12.65 جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم

دولار أمريكى: 47.3474جنيه للشراء، 47.4474 جنيه للبيع.

يورو: 51.0358 جنيه للشراء، 51.1531 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى: 59.5441 جنيه للشراء، 59.7031 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى: 52.1046 جنيه للشراء، 52.2434 جنيه للبيع.

100 ين يابانى: 31.2009 جنيه للشراء، 31.2730 جنيه للبيع.

ريال سعودى: 12.6219 جنيه للشراء، 12.6506 جنيه للبيع.

دينار كويتى: 153.7753 جنيه للشراء،154.3006 جنيه للبيع.

درهم إماراتى: 12.8907 جنيه للشراء، 12.9214 جنيه للبيع.

اليوان الصينى: 6.5435 جنيه للشراء، و6.557 جنيه للبيع.