سعر الريال السعودي اليوم 24 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا ملحوظًا باليوم الاربعاء ليسجل متوسط 12.5 جنيها، وتوقع خبراء مصرفيون تراجع اسعار العملات خلال الفترة المقبلة ليصل سعر الريال السعودي دون 10 جنيهات.

سعر الريال السعودي اليوم 24رمضان 2024

ويتسال كثيرمن المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم 24رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاربعاء 3 أبريل 2024.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء بالبنك المركزي المصري نحو 12.56 للشراء ونحو12.60 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاربعاء نحو 12.56للشراء ونحو 12.59للبيع.



سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاربعاء نحو 12.56 للشراء ونحو 12.59 للبيع.



سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاربعاء نحو 12.50 للشراء ونحو 12.59 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر





سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاربعاء نحو 12.54 للشراء ونحو 12.59 للبيع.



سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاربعاء نحو 12.62 للشراء ونحو12.65 للبيع.





سعر الريال السعودي مقابل الدولار





سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 3 ابريل نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.





سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 3 أبريل 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه ٦ أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.5جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.