الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

9 مليارات جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح شركات صرافة حكومية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

نجحت 3 شركات صرافة حكومية في تحصيل نحو 9 مليارات جنيه من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية منذ قرار البنك المركزي المصري الأخير يوم 6 مارس الماضي.

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية لشركة مصر للصرافة بداية من 6  مارس بداية تحرير سعر الصرف وحتى 1 أبريل بلغت 3.51 مليار جنيه.
 وتابع فوزي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات 60% يليه الريال السعودي بنسبه19.1% ثم اليورو بنسبة 17.4% ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4% ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1.3% ثم باقي العملات بنسبة 0.8%.

وتابع فوزي أن هناك إقبالا كثيفا من الجمهور من الأفراد والشركات على فروع الشركة المنتشرة في كل المحافظات للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فترة العمل ويبلغ عدد فروع الشركة 71 فرعا منتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر.

في نفس السياق، قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، التابعة للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية بلغت نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن منذ 6 مارس الماضي، مؤكدا الإقبال الكبير على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية.

وأضاف محيى الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التنازلات مستمرة وشهدت الشركات تكدسا وتزاحما كبيرا من المواطنين خلال الأيام الماضية لبيع النقد الأجنبي من خلال فروع الشركة البالغة نحو 89 فرعا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الحصيلة ستتضاعف خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة، التابعة لبنك القاهرة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية بلغت 430 مليون جنيه من خلال 12 فرعا للشركة منذ القرارات الأخيرة للبنك المركزي، بوضع سعر عادل لصرف الجنيه، ما ساعد على القضاء على سوق الدولار السوداء.

نجحت ٣ شركات صرافة حكومية تحصيل ٩ مليار جنيه التنازلات العملات الاجنبية العربية البنك المركزي

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