سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حاليا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لرغبة الملايين من المواطنين في أداء مناسك العمرة وحضور ختم القرآن في الحرم المكي.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

يمكن معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في مصر من خلال لوحة التعاملات المالية في كافة البنوك المصرية من نشرة الدستور الخدمية حيث يتم تحديث الأسعار وهى كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.61 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك مصر بنحو 12.61 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 12.60 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند مستوى 12.60 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك التجاري الدولي CIB يتداول الريال السعودي بنحو 12.56 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 12.54 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى نحو 12.57 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وأكد البنك المركزي السعودي استقرار ملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية في كافة البنوك السعودية خاصة عملة الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسجل الدولار الأمريكي نحو 3 ريالات سعودية بما يعادل الريال 0.27 دولار.



أسعار العملات في مصر اليوم

وصل الدولار الأمريكي إلى 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.57 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 153.26 جنيه للشراء و153.63 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

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