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اقتصاد

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاثنين 22 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الحالية من جانب المواطنين فقد شهد الذهب صعود نسبيا في هذه الساعات حيث استقر في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ صعدعيار 21 الأكثر تداولًا أمس  الاحد بقيمة 120 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم مصر

نعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، نحو 3514.00 جنيه.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم الاثنين 1 ابريل  2024، عند 3.075.00 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2636.00 جنيه.

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سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

بينما بلغ سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3514.00 جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3075.00 جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2636.00 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2.0500 جنيهًا. 

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1ابريل 2024 نحو 3514286.00 ، وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 1 ابريل 2024، نحو 24600 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وبعد معرفة سعر تداول المعدن النفيس في محلات الصاغة المصرية اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وعالميًا، فقد استقر سعر تداول الذهب اليوم، الاثنين 1 ابريل  2024، عند 2255.39 دولار للأوقية.

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سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

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أسعار الفضة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في بورصة المعادن

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أسعار المعادن النفيسة عالميا اليوم

 

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