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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في بورصة المعادن

فضة
فضة

شهد سوق الفضة خلال الفترة الأخيرة تقلبات في أسعار الفضة، يعود هذا التقلب إلى عدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في الطلب والعرض على الصعيد العالمي، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وتقلبات العملات، والعوامل الجيوسياسية.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء

على الرغم من أن الفضة تعتبر أحد المعادن الثمينة والتي تعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين، إلا أنها تتأثر بتقلبات السوق والعوامل الاقتصادية العالمية بشكل كبير.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعرجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 28-2-2024

وبلغت أسعار الفضة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في بورصة السلع لتسجل جرام فضة نقي عيار 99.9 سعر 22.35 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار جرم الفضة عالميا والتي سجلت 0.72 دولار أمريكي، بينما سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار95.8 اليوم الأربعاء 21.41 جنيه، بينما سجلت أسعار جرم الفضة عالميا والتي سجلت 0.69 دولار أمريكي.

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سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء 28-2-2024      

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 أسعار الفضة اليوم الأربعاء 28-2-2024 في بورصة السلع لتسجل 20.68 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار جرم الفضة عالميا والتي سجلت 0.67 دولار، بينما سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم في بورصة المعادن  20.47 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار جرم الفضة عالميا والتي سجلت 0.66 دولار.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 28-2-2024    

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 28-2-2024  في بورصة السلع لتسجل 19.56  جنية للجرام، بينما سجلت أسعار جرم الفضة عالميا  والتي سجلت 0.63 دولار، بينما سجلت أسعارجرام فضة عيار 800  اليوم 17.88 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار جرم الفضة عالميا والتي سجلت 0.58 دولار.

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