بعد ارتفاع سعر الذهب.. المصريون وجدوا البديل الآمن في "الفضة"

بالتزامن مع الارتفاع الكبير الذي يشهده معدن الذهب النفيس في مصر، وحالة الاضطراب التي يشهدها سوقه نتيجة مافيا التلاعب في أسعاره، أصبحت "الفضة" هي الخيار المتاح للعديد من المقبلين على الزواج كبديل عن الشبكة الذهبية، وكذلك للمستثمرين باعتبارها استثمارًا مناسبًا للقدرة المادية للكثيرين خلافًا عن الذهب.

رئيس شعبة المشغولات الذهبية: لا يمكن توقع سعرها

قال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية في “اتحاد الصناعات المصرية”، لـ"الدستور" أن كثير من المواطنين حاليًا لجأوابالفعل إلى شراء الفضة، بالفعل واستبدال الذهب بها لعدم مقدراتهم المادية على شراؤه موضحًا أن ذلك أسلوب أخر لحفظ الأموال ويعد وسيلة لذلك على حسب القدرة المادية لكل فرد، وتابع أن الفضة معدن أقل قيمة من الذهب، ولكن له زبائنه الكثيرين حتى من قبل الارتفاع الكبير لسعر الذهب، وهو معدن راق.

أردف عباسي أن التوقع بارتفاع سعر الفضة في الفترة القادمة من عدمه أمر غير محسوم، موضحًا أنه مثله مثل حالةعدم القدرة الحقيقية على التوقع بأسعار الذهب أو الدولار في الفترات القادمة.

ونصح عباسي المواطنين بشراء الذهب والفضة لاستثمار الأموال كل حسب مقدرته المادية، لافتًا إلى أنه في حال شراء الذهب الأفضل شراء المصوغات والحلي، وذلك بهدف الجمع بين كل من التزين والاستثمار، وعدم اللجوء إلى شراء السبائك فقط، مؤكدًا أن الفرق في السعر بينها قليل للغاية بينما شراء السبائك فقط سيؤدي إلى مزيد من توقف كثير من الورش والمحال عن العمل.

سعر الفضة حاليًا

أما عن سعر الفضة، فقد وصل عيار 999 اليوم الجمعة 46.06 جنيه، وبلغ سعر الجرام منها عيار958 في محلات الفضة 44.17 جنيه، بينما سعر جرام الفضة عيار 925 حاليًا 42.65 جنيه، أما سعر جرام الفضة عيار 900 اليوم الجمعة 41.49 جنيه، ووصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 36.88 جنيه، أما سعر سبيكة الفضة 1 كيلو اليوم الجمعة في محلات بيع الفضة فقد بلغت 45،769.97 جنيه.

تحركات قوية من الأمن لضبط مافيا الذهب

وكانت قد تمكنت قوات الأمن في الفترة الأخيرة من القبض على عدد من تجار الذهب الذين يتلاعبون في السوق، ومن بينهم روماني عيسى، الملقب بـ"إمبراطور الذهب"، إذ كشفت التحريات الأولية، أنه تاجر من أقدم تجار المعدن النفيس، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية، ويمتلك العديد من محلات الذهب التجارية على مستوى الجمهورية، ومن الأشخاص المؤثرين في سوق الذهب بمصر.

وتابعت التحريات أنه قد وجد بحوزته كمية كبيرة من الذهب بلغت حوالي 160 كيلو جرامًا من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة لضريبة الذهب، مما يؤثر على أسعار الذهب في السوق.

كذلك تم العثور على عشرات الكيلوات من المعدن الأصفر، بحوزة رجل أعمال شهير هشام. ا، وهو يرتبط بشراكة مع إمبراطور الذهب ضمن عناصر شبكة منظمة للإتجار في مجال الذهب والقيام بعمليات مشبوهة، وتم القبض عليه ويخضع حتى كتابة هذه السطور مع عدد كبير من المتهمين للتحقيق.

من ناحية أخرى، استطاعت الدولة أن تصيب السوق السوق السوداء لعملة الدولار بالانهيار نتيجة سياساتها التنموية المتعددة في الفترة الأخيرة، وكذلك قراراتها المصرفية الجريئة، ما مثّل ضربة قوية لتجار السوق السوداء للدولار أحد أسباب ارتفاع سعر المعدن النفيس الذهب.