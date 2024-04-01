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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أطول ساري في العالم.. رمز العزة والفخر في قلب العاصمة الإدارية الجديدة

أطول ساري في العالم
أطول ساري في العالم

العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا ضخمًا يزخر بالعديد من المعالم المميزة، ومن بينها أطول سارية علم في العالم، التي ترمز إلى عزة مصر وفخرها، تقع السارية في ساحة الشعب، وتعد تحفة معمارية رائعة تجذب الأنظار من جميع أنحاء المدينة.

وصف السارية

يبلغ ارتفاع سارية العلم 207.8 متر، أي ما يعادل ارتفاع برج القاهرة، وهى مصنوعة من الحديد الصلب بوزن إجمالي 1040 طن، تتكون السارية من 11 وصلة تم تركيبها باستخدام أوناش متخصصة، وتزينها قمة ذهبية مزخرفة.

رمزية السارية

تعد سارية العلم رمزًا مهمًا للوطنية والاعتزاز بالهوية المصرية، يرفرف العلم المصري على السارية شامخًا، ليذكر الجميع بعظمة مصر وقوتها، كما تعد السارية رمزًا للمستقبل المشرق الذي تسعى مصر لتحقيقه.

السارية وجهة سياحية

سارية العلم وجهة سياحية مميزة تجذب الزائرين من جميع أنحاء العالم، يزور الساحة مئات الأشخاص يوميًا للتعرف على هذه التحفة المعمارية والاستمتاع بالمناظر الخلابة من حولها.

وتم الانتهاء من تركيب سارية العلم في ديسمبر 2021، وتم رفع العلم المصري لأول مرة على السارية في احتفال ضخم حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حقائق مهمة عن ساري العلم

  • الارتفاع: 207.8 مترًا
  • الوزن: 1040 طن حديد
  • طول العلم: 60 مترًا
  • عرض العلم: 40 مترًا
  • تاريخ رفع العلم: 27 ديسمبر 2021
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