سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1-4-2024 في مصر

يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر وكذلك الحال بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية وهو ما نعرضه في التقرير التالي للباحثين عن متوسط سعر صرف العملات الاجنبية في البنوك.



وننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين أول أيام شهر أبريل لعام 2024 في البنوك المصرية والاجنبية وفق سعر الصرف من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم عند 47.3289 جنيه للشراءو 47.4651 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم عند 47.3 جنيه للشراء و47.2 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم عند 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم عند 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية اليوم عند 47.2 جنيه للشراء و47.3 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB اليوم عند 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو 51.0631 جنيه للشراء 51.2291 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 59.7148 جنيه للشراء 59.9058 جنيه للبيع

دولار كنـدى 34.8032 جنيه للشراء 34.9137 جنيه للبيع

كرون دانمركى 6.8476 جنيه للشراء 6.8684 جنيه للبيع

كرون نرويجى 4.3686 جنيه للشراء 4.3824 جنيه للبيع

كرون ســويدى 4.4304 جنيه للشراء 4.4441 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 52.2624 جنيه للشراء 52.4361 جنيه للبيع

100 ين يابانى 31.2608 جنيه للشراء 31.3570 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى 12.6190 جنيه للشراء 12.6560 جنيه للبيع

دينــار كويتى 153.7900 جنيه للشراء 154.2829 جنيه للبيع

درهم إماراتي 12.8867 جنيه للشراء 12.9273 جنيه للبيع

دولار أسترالي 30.7354 جنيه للشراء 30.8334 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 125.5274 جنيه للشراء 125.9189 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى 122.9225 جنيه للشراء 123.3021 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى 12.9704 جنيه للشراء 13.0220 جنيه للبيع

دينـار أردني 66.6604 جنيه للشراء 67.0412 جنيه للبيع

يوان صينى 6.5469 جنيه للشراء 6.5658 جنيه للبيع

إقرأ أيضا



سعر الدولار اليوم 21 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات

استقرار سعر صرف الدولار وتباين اليورو والإسترلينى أمام الجنيه فى بداية التعاملات





