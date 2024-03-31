الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 21 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الاحد 31 مارس 2024 في مصر.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم 31 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات 

سعر الدولار اليوم 31 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات محور اهتمام الملايين من المواطنين والذي يشهد استقرار عقب ارتفاع طفيف في سعر الصرف البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار الاحد 31 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، استقرارًا حيث بلغ متوسط سعره 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار الموافق 31 مارس 2024 نحو 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.50 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار اليوم الاحد 31 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

استقرار سعر صرف الدولار وتباين اليورو والإسترلينى أمام الجنيه فى بداية التعاملات

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد الموافق 21 يوم رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.35 جنيهًا للشراء، و51.48 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد سعر الدولار اليوم الاحد 31 مارس مصر

مواد متعلقة

استقرار سعر صرف الدولار وتباين اليورو والإسترلينى أمام الجنيه فى بداية التعاملات

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

ما مصير رمضان صبحى إذا كانت عينة المنشطات "فاسدة"؟

كواليس خناقة حكومة الحرب.. ماذا حدث بين نتنياهو ووزرائه بسبب مفاوضات الهدنة؟

الحالة الصحية لمحمد هنيدى بعد تعرضه لأزمة صحية

مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

"راحة تامة".. تفاصيل الحالة الصحية للنجم محمد هنيدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر

بعد فشله فى حرب غزة.. تصاعد الغضب من نتنياهو ومطالب بإقالته

كواليس خناقة حكومة الحرب.. ماذا حدث بين نتنياهو ووزرائه بسبب مفاوضات الهدنة؟