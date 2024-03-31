سعر الدولار اليوم 21 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الاحد 31 مارس 2024 في مصر.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم 31 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم 31 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات محور اهتمام الملايين من المواطنين والذي يشهد استقرار عقب ارتفاع طفيف في سعر الصرف البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار الاحد 31 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، استقرارًا حيث بلغ متوسط سعره 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار الموافق 31 مارس 2024 نحو 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.50 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار اليوم الاحد 31 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد الموافق 21 يوم رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.35 جنيهًا للشراء، و51.48 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.