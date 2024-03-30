السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البلطي بـ 45 جنيها.. انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك

أسعار الأسماك
أسعار الأسماك

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، التابع للوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض أسعار السلع ودعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعه للمتابعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض، إنه قد تقرر اليوم انخفاض أسعار الأسماك البلطي درجة أولى لتصل إلى 65 جنيها، والدرجة الثانية 55 جنيها، والدرجة الثالثة 45 جنيها للكيلو، كما انخفضت أسعار زجاجة الزيت ماركة غالية وزن 750 جرام لتصل إلى 48 جنيها، واللوبيا وزن ربع كيلو 15 جنيها.

وأضاف صالح أنه قد تم أيضا ضخ كميات كبيرة من كعك وبسكوت العيد، من إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التايع للوزارة، بأسعار مخفضة، لدعم المواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك.

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