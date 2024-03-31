أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 31-3-2024 فى بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الأحد تراجعًا طفيفًا في بعض الأنواع، بينما استقرت أغلب الأنواع الأخرى، وترتفع أسعار الدواجن من بورصة الدواجن الرئيسية حتى تصل إلى المستهلك، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 31-3-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجل 90 جنيهًا بعد أن تراجعت بنحو جنيهان.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد إنه من المتوقع أن تشهد الدواجن تراجعات خلال الفترة القادمة مع تراجع سعر الأعلاف إلى 22 و24 ألف جنيه للطن.

وجاء سعر الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية كالتالي:

أسعار الفراخ الساسو: 100 جنيه.

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 80 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 27 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 13 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور: 14 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 33 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان: 24.25 جنيه.

كتكوت بلدي: 7.75 جنيه.

كتكوت هجين: 10 جنيهات.

كتكوت الوطنية: 31 جنيهًا.

كتكوت الوادي: 29 جنيهًا.

كتكوت نيوهوب: 30 جنيهًا.

كتكوت الفيروز: 30 جنيهًا.

كتكوت مكة المكرمة: 30 جنيهًا.

كتكوت رواد النيل: 28 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم ارتفاعًا جديدًا بنحو جنيهات للبيض الأبيض والأحمر، في المزارع، وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد مزيد من تراجع أسعار البيض خلال يوليو المقبل مع دخول دورات جديدة للإنتاج وتزايد المعروض من البيض، وسجلت أسعار البيض اليوم كالتالي: