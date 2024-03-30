السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين: لا تغيير فى أسعار السلع التموينية واستمرار طرح السكر بـ27 جنيهًا

وزير التموين
وزير التموين

وزير التموين: 

استمرار طرح السكر الحر على البطاقة التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو

التوجه الآن هو ضمان متابعة خفض الأسعار بعد توفير الدولار

التركيز على مراجعة فواتير تداول السلع من المصنع إلى المستهلك

جاهزية مراكز ونقاط تجميع القمح اعتبارًا من بدء موسم التوريد الجديد 2024

مستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح في موسم توريد 2024

البدء فورًا فى تشكيل لجان استلام القمح
 

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير، وخلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة، أكد استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع شهدت انخفاضًا ملحوظًا كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى، وطالب المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه السادة مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيرًا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه السادة مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية، وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي إلى أن توجيهات معالي الدكتور الوزير قد شملت كذلك إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا.

IMG-20240330-WA0037
IMG-20240330-WA0037
IMG-20240330-WA0036
IMG-20240330-WA0036
IMG-20240330-WA0034
IMG-20240330-WA0034
IMG-20240330-WA0033
IMG-20240330-WA0033
الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية مديري مديريات التموين استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين الدكتور علي المصيلحي

مواد متعلقة

والد حنان الغرباوى ينصحها بالزواج من المعلم عبدربه: «أنا خايف عليكم»

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

أوقاف مطروح: أمسيات وندوات دينية وأسابيع ثقافية استعدادا لرمضان

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

التموين تفتح منافذها اليوم الجمعة لاستكمال صرف تموين يناير 2024 للمواطنين

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية