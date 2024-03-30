وزير التموين: لا تغيير فى أسعار السلع التموينية واستمرار طرح السكر بـ27 جنيهًا

وزير التموين:

استمرار طرح السكر الحر على البطاقة التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو

التوجه الآن هو ضمان متابعة خفض الأسعار بعد توفير الدولار

التركيز على مراجعة فواتير تداول السلع من المصنع إلى المستهلك

جاهزية مراكز ونقاط تجميع القمح اعتبارًا من بدء موسم التوريد الجديد 2024

مستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح في موسم توريد 2024

البدء فورًا فى تشكيل لجان استلام القمح



أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير، وخلال اجتماعه اليوم مع مديري مديريات التموين وقيادات الوزارة، أكد استمرار طرح السكر الحر علي بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع شهدت انخفاضًا ملحوظًا كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى، وطالب المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتي الوكيل أو الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير أحمد كمال، بأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه السادة مديري المديريات بضرورة البدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، مشيرًا إلى أن المستهدف هو توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه السادة مديري المديريات بتشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح المحلية، وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي إلى أن توجيهات معالي الدكتور الوزير قد شملت كذلك إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظيًا.

IMG-20240330-WA0037

IMG-20240330-WA0036

IMG-20240330-WA0034