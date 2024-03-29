والد حنان الغرباوى ينصحها بالزواج من المعلم عبدالربه “ أنا خايف عليكم"

نصح والد حنان الغرباوي ابنته حنان في أحداث الحلقة 18 من مسلسل حق عرب بسرعة التفكير في طلب المعلم عبدالربه الزواج منها ووضح لها بأن المعلم عبدالربه الوحيد الذي وقف بجانبنا في محنتنا واستطاع إخراجك من أزمتك.

كما قال لها: أنا خايف عليكي من الزمن انتي وأخوكي وانتي شقيانة وتعبانه معنا طول عمرك وأنتي محتاجة اللي يحميكي، والمعلم وعدك أنك هتبقي هانم.



وردت حنان قائلة " عرب اللى في القلب ومش هرضي لنفسي الزواجة دي ومن بكرة هنزل اشتغل في القهوة واللى يحصل يحصل "

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل حق عرب، الإفراج عن حنان الغرباوي، من تهمة الدعارة، بفضل معاونة عبد ربه (رياض الخولي) والذي وكل لها محامي وساعدها في اثبات براءتها.

وفور خروجها ووصولها المنزل وقف عبد ربه أمام أهل الحارة وأكد على براءة حنان وأنها شريفة ومحترمة.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف