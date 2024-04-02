الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى فى إطار مبادرات البنك المركزى

بنك مصر يجدد بروتوكول
بنك مصر يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى

جدد بنك مصر بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأعلى نسبة تمويلات مستهدفه تصل إلى 25 مليار جنيه مصري  بحضور  محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، مي عبد الحميد رئيس مجلس اداره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وخاصة الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي واستثمارًا  لهذا النجاح.

بنك مصر يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى

وصرح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان تجديد البروتوكول جاء نتيجة لجهود  التعاون المثمر بين  بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى بدء منذ عام 2014.

كما أشاد الإتربي بالدور الفعال الذى قام به الصندوق والذى أدى الى  تحقيق هذه الأهداف من خلال الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء وصلت إلى ما يقرب من 135 ألف عميل غالبيتهم من خارج المتعاملين مع البنوك، كما شملت نسبة السيدات الى 25 % من إجمالي العملاء، وقد بلغت إجمالي قيمة التمويلات الممنوحة ما يزيد عن 18  مليار جنيه مصري منها مبلغ 8.7 مليار جنيه مصري تم تحقيقها خلال اخر عامين ساهمت في تبوء بنك مصر للمركز الأول بين البنوك المشاركة في التمويل العقاري من حيث قيمة القروض التي تم منحها في عام  2023.

ومن جانبها، أشادت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالدور الكبير لبنك مصر وكونه من الركائز الأساسية في إنجاح خطة الدولة في توفير مسكن ملائم لكل المصريين وأكدت على ان النجاحات التي حققها الصندوق خلال السنوات السابقة والتي ساهمت في تحقيق رؤية الدولة وتحقيق وأهدافها ويستهدف الصندوق استكمال تلك النجاحات خلال الفترة القادمة من خلال زيادة عدد الوحدات المطروحة لكافة فئات الشعب. 
 

بنك مصر يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى

ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالًا لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات او خارج اطار المبادرات لتناسب كافة شرائح  عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب،   كما قام البنك مؤخرًا بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج " الاجارة العقارية " المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية " كنانة. 

ويحرص بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات.

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