بنك مصر يشارك في مبادرة "كرتونة الخير" خلال شهر رمضان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

قام بنك مصر بتوزيع أكثر من و صندوق تحيا مصر بتبنى مبادرتين في مجال المسئولية المجتمعية ، المبادرة لدعم الاسر المصرية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر ومبادرة زواج الفتيات الأولى بالرعاية ، ياتي ذلك انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأهمية دعمدور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وحرصا علي دعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية كأحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك التعليم والثقافة والعمل، والصحة العامة والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان،، وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ومصرنا الغالية حالياً.

يذكر انه قام محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصرمؤخرا بتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمبادرتين مع صندوق تحيا مصر ، و ذلك بحضور لفيف متميز من قيادات البنك و الصندوق بهدف توزيع 126 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ صندوق تحيا مصر، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، مؤسسة الزهراوان، مؤسسة الجود، مؤسسة خير وبركة والمرأة الجديدة.

و من الجدير بالذكرويأتي ذلك في أنه قد تم التنسيق بين "صندوق تحيا مصر" و"بنك مصر" إطار حرص بنك مصر على دعم الأسر المصرية الأولى بالرعاية في مختلف محافظات مصر، وذلك من خلال لقيام البنك بالمساهمة في مبادرة أبواب كرتونة الخير والتي تستهدف تقديم كراتين مواد غذائية" لللدعم الأاسر الالمصرية الأوليمستحقة لدعمهم بالرعاية في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، حرصاً من بنك مصر على مساندة الأسر المصرية في مختلف محافظات مصر وخاصة في تلك الآونة وما يشهده المجتمع المصري من ازمة ارتفاع الأسعار، وغيرها من الظروف المحيطة التي تؤثر علي الحياة المعيشية للأفراد وغيرها مع صندوق تحيا مصر لتقديم كراتين مواد غذائية " لدعم الاسر المصرية الأولي بالرعاية في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .، وذلك للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.

وحرص البنك على مشاركة موظفيه في مبادرة كرتونة الخير بجهودهم الفردية التطوعية من خلال المشاركة في تعبئة الكراتين وتوزيعها على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، كما شارك موظفي البنك مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع علي تجهيز نحو 3500 كرتونة غذائية لدعم الأسر المستحقة.

و المبادرة الثانية الخاصة بزواج 500 من الفتيات اليتيمات الأولى جنيها مصريا ) وذلك عن طريق القيام بتوفير (غسالة - ثلاجة - بوتاجاز- سخان- مروحة - خلاط) و يأتي هذ التعاون انطلاقا من حرص بنك مصر و صندوق تحيا مصر على التخفيف عن كاهل الاسر المصرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.

هذا وتعد تلك المبادرات تأكيداً لدور بنك مصر الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان، هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعبهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين.، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو مليار جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2022.