الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر يحصل على شهادة "الأيزو" في مجال إدارة الجودة القانونية

محمد الإتربي
محمد الإتربي

حصل  بنك مصر -القطاع القانوني – للعام الثالث على التوالي على شهادة الأيزو"ISO 9001:2015" في مجال إدارة الجودة من قبل TUV southwest  المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعترف بها من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. 
 

ويأتي تتويج القطاع القانوني بالبنك  بهذه الشهادة - كأول قطاع قانونى  في البنوك المصرية وإلافريقية– وذلك عن جملة أعماله التي تقوم بها كافة إداراته ووحداته المنتشرة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.
 

وأكد الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، على أن الحصول على هذه الشهادة للعام الثالث على التوالي بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل وتأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المتميزة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالى والمصرفي.
 

وهذا ويسعى بنك مصر دائماً على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائماً على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال ، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلاً عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.

بنك مص القطاع القانوني شهادة الأيزو إدارة الجودة مصر الاقتصاد القومي

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