كيف تحصل على نقود جديدة في العيد؟ إليك التفاصيل

يتساءل كثير من المواطنين وعملاء البنوك خلال الساعات القليلة الماضية عن كيفية الحصول على نقود جديدة في العيد “العيدية” مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وعيد شم النسيم وعيد العمال.

كيف تحصل علي هدية العيد ؟

“الدستور” في هذا التقرير يكشف جميع التفاصيل والمعلومات الكاملة عن كيف تحصل على فلوس جديدة في العيد “العدية”؟

تعليمات جديدة بتوفير السيولة النقدية والكاش

وفق توجيهات البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في مصر والبالغة ٣٨ بنكا بضرورة توفير الكاش والسيولة النقدية في ماكينات الصراف الالي المنتشرة علي مستوي الجمهورية بعدد ٢٣ الف ماكينة، وتعليمات أيضا بتوفير الفكة "عيدية العيد" من خلال تخصيص ماكينات مخصصة للفكة في إطار اصدار وزارة المالية نحو ٥٠ مليون جنيه فكة من العملات المختلفة وعلي رأسها العملات المعدنية.

كيف يحصل المواطن علي الفكة

تقوم البنوك بتوفير الفكة والتي تشتمل علي فئات الجنينة المعدن والخمسة وعشرة وعشرين جنيه الورقية بشكل كبير عبر جميع الفروع المنتشرة في أنحاء مصر، إضافة إلى تخصيص ماكينات صراف الي معينة يتم تغذيتها بالفكة بأنواعها وايضا يقوم البنوك بإتاحة العشرة جنبه والعشرين جنيه البلاستكية الجديدة التي يقبل عليها المصريين لاستخدامها كعدية العيد.

بحسب مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي فقد بدأت البنوك في توفير واتاحة الفكة بجميع فئاتها عبر الفروع وماكينات الصرف الي بغرض التيسير على المواطنين، لافتًا إلى أن البنوك وضعت خطة استثنائية لتوفير السيولة النقدية والفكة في جميع الفروع وماكينات الصرف الآلي حيث يتزايد عمليات السحب خلال هذه الفترة موسم الأعياد وتقدر مسحوبات المصريين خلال فترة رمضان والاعياد نحو 50 مليار جنيه.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن البنوك أيضًا بدات استعادتها لصرف معاشات ومرتبات شهر ابريل ٢٠٢٤ بالتزامن مع فترة الأعياد ومنها عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك واعياد الربيع وشم النسيم وعيد العمال التي تشهد زيادة في عمليات السحب النقدي.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

قرر البنك المركزى المصرى أن تبدأ مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر يوميا بعدد 4 ساعات، عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان

كما قرر أن تبدأ مواعيد عمل الموظفين العاملين بالبنوك، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر بعدد 5 ساعات يوميا