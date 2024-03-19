الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أستاذ اقتصاد يكشف لـ"الدستور" مكاسب الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى

د شريف طاهر
د شريف طاهر

أكد الدكتور شريف طاهر محمد فريد أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة أكاديمية السادات، أن القمة المصرية الأوروبية، تمثل نقلة محورية في تطوير العلاقات المصرية الأوروبية ونواة لشراكة استراتيجية حقيقة بين الجانبين، ودليل قوي على مكانة الدولة المصرية إقليميا أو دوليا.

وقال طاهر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أهم مكتسبات القمة المصرية الأوروبية تعزيز أواصر التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ودعم التعاون المشترك في مجال الاستثمار والتنمية والمناخ، والطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوسيع المشاركة في الحوار المتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشار أستاذ الإدارة والاقتصاد إلى أن حزمة المساعدات المخصصة لمصر ستسهم بشكل ايجابى وفعال في مساعى الدولة إلى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وايضا استقرار السياسات النقدية، فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركى للبضائع، بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.

وألمح  أستاذ الإدارة والاقتصاد، إلي أن تلك الحزمة من المساعدات رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر، وبالتالى إزالة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اننا نتحدث عن قرابة 55 مليار دولار تدفقات دولارية «35 مليار دولار صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار اتفاق صندوق النقد الدولى، و8 مليارات دولار حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى، و2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية»، وبالتالى تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع نحو استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

واوضح أستاذ الإدارة والاقتصاد أن حزمة المساعدات الأوروبية ستعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية، خاصة بعد تغيير نظرة الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة «موديز»، هذة التمويلات ستؤدي الي زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بكافة التزاماته الخارجية فيما يتعلق بفوائد وأقساط الديون الخارجية، بما يقلل من درجة المخاطر الائتمانية وزيادة الطلب على أدوات الدين في الأسواق الدولية.

inbound3541198911275016599
inbound3541198911275016599
أستاذ الإدارة والاقتصاد كلية التجارة اكاديمية السادات القمة المصرية الأوروبية نقلة محورية العلاقات المصرية الأوروبية مكتسبات القمة حزمة المساعدات

مواد متعلقة

عاجل.. ما بعد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى.. استقرار الاقتصاد.. والحفاظ على مصر «رمانة الميزان»

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

عاجل.. كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251