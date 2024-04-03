سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-4-2024 فى مصر بكافة البنوك

استقر في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-4-2024 في مصر بكافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وذلك مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، ورغبة الكثيرين في توفير تكلفة أداء مناسك العمرة، حيث تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا في كافة البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-4-2024 في مصر بكافة البنوك

نعرض للقراء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-4-2024 في مصر بكافة البنوك والتي يتابعها الملايين من المواطنين، خاصة من أسر المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية أو الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث جاءت أسعار الصرف في البنوك المصرية كما يلي:

وصل سعر تداول الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 12.56 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 12.58 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى 12.57 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 12.55 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

يتداول البنك الأهلي المصري الريال السعودي بنحو 12.57 جنيه و12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الريال السعودي نحو 12.51 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.49 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الريال السعودي نحو 12.52 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصلت قيمة الريال السعودي نحو 12.52 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي يتداول الريال السعودي بنحو 12.49 جنيه للشراء و12.58 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصر اليوم

وصل الدولار الأمريكي إلى 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.57 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 153.26 جنيه للشراء و153.63 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

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