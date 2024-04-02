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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-4-2024 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 2-4-2024 في مصر في كافة البنوك التي تشهد استقرار ملحوظ منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية في شهر مارس الماضي لتحسين الاقتصاد المحلي.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 2-4-2024 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء في مختلف المجالات على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.23 جنيه للشراء و47.21 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.31 جنيه للشراء و46.21 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك السويس عند مستوى 47.21 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.25 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

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تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-4-2024 مقابل الجنيه المصرى فى مصر

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.40 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي سجل الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وفي البنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 47.20 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.20 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم 22 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار اليوم 22 رمضان 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

أسعار العملات في مصر اليوم

وصل الدولار الأمريكي إلى 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.57 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 153.26 جنيه للشراء و153.63 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

 

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