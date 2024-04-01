سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-4-2024 مقابل الجنيه المصرى فى مصر
يستعرض موقع الدستور بشكل يومي أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
وهو ما ننشره في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-4-2024 مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر
في البنك المركزي المصري استقر سعر الريال السعودي اليوم
2.6190 جنيه للشراء 12.6560 جنيه للبيع
في البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي اليوم
12.58 جنيه للشراء 12.612 جنيه للبيع
في بنك مصر استقر سعر الريال السعودي اليوم
12.5793 جنيه للشراء 12.6113 جنيه للبيع
في بنك قناة السويس استقر سعر الريال السعودي اليوم
12.52 جنيه للشراء 12.60 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
في بنك الإسكندرية استقر سعر الريال السعودي اليوم
12.56 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع
في البنك التجاري الدولي CIB استقر سعر الريال السعودي اليوم
12.5099 جنيه للشراء و12.5983 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند نفس 0.26 دولار أمريكي لكل ريال سعودي
اسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين
دولار أمريكى 47.3289 جنيه للشراء 47.4651 جنيه للبيع
يورو 51.0631 جنيه للشراء 51.2291 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى 59.7148 جنيه للشراء 59.9058 جنيه للبيع
دولار كنـدى 34.8032 جنيه للشراء 34.9137 جنيه للبيع
كرون دانمركى 6.8476 جنيه للشراء 6.8684 جنيه للبيع
كرون نرويجى 4.3686 جنيه للشراء 4.3824 جنيه للبيع
كرون ســويدى 4.4304 جنيه للشراء 4.4441 جنيه للبيع
فرنك سويسرى 52.2624 جنيه للشراء 52.4361 جنيه للبيع
100 ين يابانى 31.2608 جنيه للشراء 31.3570 جنيه للبيع
دينــار كويتى 153.7900 جنيه للشراء 154.2829 جنيه للبيع
درهم اماراتى 12.8867 جنيه للشراء 12.9273 جنيه للبيع
دولار اســـترالى 30.7354 جنيه للشراء 30.8334 جنيه للبيع
دينــار البحــرين 125.5274 جنيه للشراء 125.9189 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى 122.9225 جنيه للشراء 123.3021 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى 12.9704 جنيه للشراء 13.0220 جنيه للبيع
دينـار اردنـى 66.6604 جنيه للشراء 67.0412 جنيه للبيع
يوان صينى 6.5469 جنيه للشراء 6.5658 جنيه للبيع
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