سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-4-2024 مقابل الجنيه المصرى فى مصر

يستعرض موقع الدستور بشكل يومي أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

وهو ما ننشره في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1-4-2024 مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي في مصر

في البنك المركزي المصري استقر سعر الريال السعودي اليوم

2.6190 جنيه للشراء 12.6560 جنيه للبيع



في البنك الأهلي المصري استقر سعر الريال السعودي اليوم

12.58 جنيه للشراء 12.612 جنيه للبيع

في بنك مصر استقر سعر الريال السعودي اليوم

12.5793 جنيه للشراء 12.6113 جنيه للبيع



في بنك قناة السويس استقر سعر الريال السعودي اليوم

12.52 جنيه للشراء 12.60 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في بنك الإسكندرية استقر سعر الريال السعودي اليوم

12.56 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع



في البنك التجاري الدولي CIB استقر سعر الريال السعودي اليوم

12.5099 جنيه للشراء و12.5983 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند نفس 0.26 دولار أمريكي لكل ريال سعودي



اسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين



دولار أمريكى 47.3289 جنيه للشراء 47.4651 جنيه للبيع

يورو 51.0631 جنيه للشراء 51.2291 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 59.7148 جنيه للشراء 59.9058 جنيه للبيع

دولار كنـدى 34.8032 جنيه للشراء 34.9137 جنيه للبيع

كرون دانمركى 6.8476 جنيه للشراء 6.8684 جنيه للبيع

كرون نرويجى 4.3686 جنيه للشراء 4.3824 جنيه للبيع

كرون ســويدى 4.4304 جنيه للشراء 4.4441 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 52.2624 جنيه للشراء 52.4361 جنيه للبيع

100 ين يابانى 31.2608 جنيه للشراء 31.3570 جنيه للبيع

دينــار كويتى 153.7900 جنيه للشراء 154.2829 جنيه للبيع

درهم اماراتى 12.8867 جنيه للشراء 12.9273 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 30.7354 جنيه للشراء 30.8334 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 125.5274 جنيه للشراء 125.9189 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى 122.9225 جنيه للشراء 123.3021 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى 12.9704 جنيه للشراء 13.0220 جنيه للبيع

دينـار اردنـى 66.6604 جنيه للشراء 67.0412 جنيه للبيع

يوان صينى 6.5469 جنيه للشراء 6.5658 جنيه للبيع

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