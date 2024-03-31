الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اللحم البلدى البقرى بـ385 جنيهًا.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة فى الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، وجاءت كالتالي.

أسعار اللحوم البلدية

  • اللحم البقري البلدي السعر 385 جنيهًا للكيلو.
  • اللحم الضأن السعر 350 و450 جنيهًا.
  • لحم الكندوز الصغير: السعر بين 250 و450 جنيهًا للكيلو.
  • لحم الكندوز الكبير: السعر بين 250 و390 جنيهًا للكيلو.
  • لحم بتلو بالعظم: سعر الكيلو بين 180 و500 جنيه.

 أسعار اللحوم المستوردة

  • اللحوم البرازيلية: السعر بين 210 و250 جنيهًا للكيلو.
  • اللحوم الهندية المفرومة: السعر 250 جنيهًا للكيلو.
  • لحم الكندوز الهندي: السعر 260 جنيهًا للكيلو.
  • اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر: السعر 220 جنيهًا للكيلو.
  • اللحم الجملي البرازيلي: السعر 280 جنيهًا للكيلو.
  • برجر: السعر 250 جنيهًا للكيلو.
  • كبدة كندوز: السعر 290 جنيهًا للكيلو.
  • الضأن البرقي: السعر 380 جنيهًا للكيلو
     

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية بنسبة 30%

وكان هيثم عبدالباسط، رئيس شعب القصابين بالغرف التجارية، قد أكد انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية بنسبة 30%، حيث انخفضت أسعار اللحوم البلدية عجول محلية من 500 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو، فيما انخفضت أسعار اللحوم البلدية المستوردة للتسمين من 400 جنيه إلى 350 جنيهًا، وهناك تراجع مستمر في أسعار اللحوم مع السيطرة على كبار المربين وأصحاب المجازر، مشيرًا إلى ضرورة قيام لجنة الكوارث والأزمات التي قام مجلس الوزراء بإدخال خبراء اقتصاد بها تتابع كبار تجار المواشي وكبار مستوردي اللحوم حتى لا تحدث زيادة في الأسعار غير المبررة وبشكل مبالغ فية خلال الفترة المقبلة.

اللحم البلدي البقري ب385جنيه أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

مواد متعلقة

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

عاجل.. رئيس شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم بنسبة 30% قبل شهر رمضان (فيديو)

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

الكندوز البلدى بـ350 والمستورد بـ210.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم البلدية والسودانية في الأسواق ومنافذ وزارة الزراعة

"شعب القصابين" تطالب بتشكيل لجنة للحد من جشع مستوردي اللحوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الكندوز بـ 300 جنيه والضأن بـ380.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل| كواليس خناقة حكومة الحرب.. ماذا حدث بين نتنياهو ووزرائه بسبب مفاوضات الهدنة؟

مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

مساعٍ لوقف حرب غزة قبل نهاية رمضان.. استئناف مفاوضات الهدنة فى مصر

انهيار الجسر الغربى لترعة الإسماعيلية (صور)

عاجل| تصرف سريع وفعال من محافظة الإسماعيلية بعد انهيار جسر عزبة الكوبانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم 177.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغارات عشوائية فى غزة

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى