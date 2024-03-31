اللحم البلدى البقرى بـ385 جنيهًا.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق، وجاءت كالتالي.

أسعار اللحوم البلدية

اللحم البقري البلدي السعر 385 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن السعر 350 و450 جنيهًا.

لحم الكندوز الصغير: السعر بين 250 و450 جنيهًا للكيلو.

لحم الكندوز الكبير: السعر بين 250 و390 جنيهًا للكيلو.

لحم بتلو بالعظم: سعر الكيلو بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة

اللحوم البرازيلية: السعر بين 210 و250 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الهندية المفرومة: السعر 250 جنيهًا للكيلو.

لحم الكندوز الهندي: السعر 260 جنيهًا للكيلو.

اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر: السعر 220 جنيهًا للكيلو.

اللحم الجملي البرازيلي: السعر 280 جنيهًا للكيلو.

برجر: السعر 250 جنيهًا للكيلو.

كبدة كندوز: السعر 290 جنيهًا للكيلو.

الضأن البرقي: السعر 380 جنيهًا للكيلو



انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية بنسبة 30%

وكان هيثم عبدالباسط، رئيس شعب القصابين بالغرف التجارية، قد أكد انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية بنسبة 30%، حيث انخفضت أسعار اللحوم البلدية عجول محلية من 500 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو، فيما انخفضت أسعار اللحوم البلدية المستوردة للتسمين من 400 جنيه إلى 350 جنيهًا، وهناك تراجع مستمر في أسعار اللحوم مع السيطرة على كبار المربين وأصحاب المجازر، مشيرًا إلى ضرورة قيام لجنة الكوارث والأزمات التي قام مجلس الوزراء بإدخال خبراء اقتصاد بها تتابع كبار تجار المواشي وكبار مستوردي اللحوم حتى لا تحدث زيادة في الأسعار غير المبررة وبشكل مبالغ فية خلال الفترة المقبلة.