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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الكندوز البلدى بـ350 والمستورد بـ210.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الثلاثاء

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم البلدية استقرارا في الأسواق اليوم، حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 350 و385 جنيهًا، والضأن بين 390- 410 جنيهات، فيما سجلت أسعار اللحم المفروم العادي 340 - 370 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 380-450 جنيهًا، وكباب الحلة 390 جنيها.

وتراوح سعر الكبدة بين 340 و380 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الريش الضاني بين 380 و420 جنيهًا، والسجق البلدي 300 جنيه.

وسجل سعر اللحم البرازيلي البقري يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، وسجلت أسعار اللحوم المستوردة من الهند ما بين 190 جنيهًا للمفروم، و230 جنيهًا للكندوز، في حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المقطعات الأحمر 230 جنيها، والسجق المستورد 110 جنيهات للكيلو.

وأكد هيثم عبدالباسط رئيس شعب القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة إغلاق المجازر لمدة شهر ومحلات الوزارة ثلاثة أيام أسبوعيا وتوفير الأسماك والدواجن خلال هذا الشهر وتشكيل لجنة من شعبة الجزارة للمتابعة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم والقضاء على جشع مستوردي الماشية واللحوم المجمدة وأحكام الحكومة قبلتها من أجل السيطرة على الأسعار، مشيرا إلى أن المستوردين هم من يرفعون الأسعار والجزارون يضعون هامش ربح.

وقال إن اللحوم ارتفعت 100 جنيه في الكيلو وعجول المستوردين في المزارع من العام الماضي ولا بد من تشكيل لجنة من وزارة التموين لمواجهة ارتفاع الأسعار ويكون دورها رصد العجول والأعلاف في الموانئ وأسعارها، حيث يقوم المستوردون باستيراد العجول بـ30 ألف جنيه ويبيعونها بسعر 100 ألف جنيه للجزارين، إلا أنه مطلوب اتخاذ إجراءات للسيطرة على المستوردين وتحديد هامش ربح من قبل الدولة.

الكندور البلدي بــ 350جنيه والمستورد ب210 أسعار اللحوم الاسواق اليوم

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