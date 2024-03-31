الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد في كافة البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 12.65 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505  ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0472  ريال سعودي

الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي

4.7361  ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248  ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1591  ريال سعودي 

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5193   ريال سعودي 

سعر الريال السعودي اليوم 20 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الذهب اليوم 20 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكالشراءالبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)12.56 جنيه12.65 جنيه
بنك مصر12.62 جنيه12.65 جنيه
البنك المصري لتنمية الصادرات12.62 جنيه12.65 جنيه
البنك العقاري المصري العربي12.30 جنيه12.65 جنيه
بنك الإمارات دبي الوطني12.54 جنيه12.64 جنيه
بنك البركة الإسلامي12.54 جنيه12.65 جنيه
بنك قطر الوطني12.49 جنيه12.65 جنيه

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكالشراءالبيع
البنك الأهلي المصري12.61 جنيه12.65 جنيه
بنك الإسكندرية12.61 جنيه12.65 جنيه
بنك عودة12.56 جنيه12.65 جنيه
بنك فيصل12.56 جنيه12.65 جنيه 

 

اسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.3471 جنيه47.4471 جنيه
يورو51.0734 جنيه51.2002 جنيه
جنيه إسترلينى59.7332 جنيه59.8925 جنيه
فرنك سويسرى52.2653 جنيه52.3988 جنيه
100 ين يابانى31.2749 جنيه31.3431 جنيه
ريال سعودى12.6232 جنيه12.6516 جنيه
دينار كويتى153.8444 جنيه154.2194 جنيه
درهم اماراتى12.8916 جنيه12.9224 جنيه
اليوان الصينى6.5494 جنيه6.5639 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

ازدهار تداول العملات الرقمية في مصر | ما يمكن توقعه في عام 2024

txt

استقرار الدولار.. أسعار صرف العملات فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي الجنيه المصري الدولار بنك مصر البنك التجاري الدولي

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أدعية مستجابة.. دعاء 21 رمضان الأحد 31-3-2024

اليوم.. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية