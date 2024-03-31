سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد في كافة البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 12.65 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0472 ريال سعودي

الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي

4.7361 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1591 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5193 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك الشراء البيع البنك التجاري الدولي (CIB) 12.56 جنيه 12.65 جنيه بنك مصر 12.62 جنيه 12.65 جنيه البنك المصري لتنمية الصادرات 12.62 جنيه 12.65 جنيه البنك العقاري المصري العربي 12.30 جنيه 12.65 جنيه بنك الإمارات دبي الوطني 12.54 جنيه 12.64 جنيه بنك البركة الإسلامي 12.54 جنيه 12.65 جنيه بنك قطر الوطني 12.49 جنيه 12.65 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك الشراء البيع البنك الأهلي المصري 12.61 جنيه 12.65 جنيه بنك الإسكندرية 12.61 جنيه 12.65 جنيه بنك عودة 12.56 جنيه 12.65 جنيه بنك فيصل 12.56 جنيه 12.65 جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم