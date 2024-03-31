سعر الريال السعودى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد في كافة البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الريال السعودي على شاشات البنك المركزي المصري 12.65 جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 31-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
3.7505 ريال سعودي
اليورو مقابل الريال السعودي
4.0472 ريال سعودي
الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي
4.7361 ريال سعودي
الين الياباني مقابل الريال السعودي
0.0248 ريال سعودي
الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي
4.1591 ريال سعودي
اليوان الصيني مقابل الريال السعودي
0.5193 ريال سعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
|البنك
|الشراء
|البيع
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|12.56 جنيه
|12.65 جنيه
|بنك مصر
|12.62 جنيه
|12.65 جنيه
|البنك المصري لتنمية الصادرات
|12.62 جنيه
|12.65 جنيه
|البنك العقاري المصري العربي
|12.30 جنيه
|12.65 جنيه
|بنك الإمارات دبي الوطني
|12.54 جنيه
|12.64 جنيه
|بنك البركة الإسلامي
|12.54 جنيه
|12.65 جنيه
|بنك قطر الوطني
|12.49 جنيه
|12.65 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
|البنك
|الشراء
|البيع
|البنك الأهلي المصري
|12.61 جنيه
|12.65 جنيه
|بنك الإسكندرية
|12.61 جنيه
|12.65 جنيه
|بنك عودة
|12.56 جنيه
|12.65 جنيه
|بنك فيصل
|12.56 جنيه
|12.65 جنيه
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.3471 جنيه
|47.4471 جنيه
|يورو
|51.0734 جنيه
|51.2002 جنيه
|جنيه إسترلينى
|59.7332 جنيه
|59.8925 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.2653 جنيه
|52.3988 جنيه
|100 ين يابانى
|31.2749 جنيه
|31.3431 جنيه
|ريال سعودى
|12.6232 جنيه
|12.6516 جنيه
|دينار كويتى
|153.8444 جنيه
|154.2194 جنيه
|درهم اماراتى
|12.8916 جنيه
|12.9224 جنيه
|اليوان الصينى
|6.5494 جنيه
|6.5639 جنيه