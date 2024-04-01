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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 22 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

جريدة الدستور

تصدر سعر الريال السعودي اليوم 22 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وخلال السطور القادمة يقدم "الدستور" سعر الريال السعودي  اليوم 22 رمضان 2024 في مصر مقابل الدولار  والتي جاءت على النحو التالي فى البنوك المصرية:-

سجل سعر الريال السعودي مقابل سعر الدولار نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-4-2024 مقابل الجنيه المصرى فى مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي في مصر حسب البنك المركزي 12.62 للبيع و12.66 للشراء. 

سجل الريال السعودي في بنك البركة مصر 12.56 للبيع و12.65 للشراء. 

سجل الريال السعودي في بنك العقاري المصري 12.26 للبيع و12.61 للشراء. 

سجل الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 12.16 للبيع و12.06 للشراء. 

سجل الريال السعودي في مصرف ابو ظبي الاسلامي 12.65 للبيع و12.68 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

يمكن معرفة تحديثات سعر الريال السعودي اليوم 22 رمضان 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة في البنوك المصرية من خلال نشرة خدمات الدستور المتنوعية والتي تهم قطاع عريض من المواطنين من مختلف المحافظات حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 12.58 للبيع 12.61 للشراء. 

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.58 للبيع 12.61 للشراء. 

سجل سعر الريال السعودي في بنك فصيل 12.57 للبيع 12.60 للشراء. 

سجل الريال السعودي في بنك الاسكندرية 12.60 للبيع و12.65 للشراء. 

سجل الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان 12.57 للبيع و12.62 للشراء. 

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.57 للبيع و12.65 للشراء. 

سجل الريال السعودي في بنك التجاري الدولي 12.51 للبيع و12.60 للشراء. 

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل واحد من الليرة مقابل ريال سعودي يعادل 3،77 ليرة سورية.

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ازدهار تداول العملات الرقمية في مصر | ما يمكن توقعه في عام 2024

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سعر الدولار اليوم 22 رمضان 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

 

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