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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 2-4-2024 فى محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تتصاعد حدة البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-4-2024 بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين الذين ادخروا أموالهم في المعدن النفيس في متابعة حالة البيع والشراء في كافة محلات الصاغة المصرية وفقا للتحديثات الأخيرة والأسعار العالمية.


سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-4-2024 في محلات الصاغة

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2-4-2024 في محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية والتي شهدت تراجعا في الأسواق المحلية بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 8.2% بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة منتصف عام 2024.

وانخفضت أسعار تداول الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 85 جنيها خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3175 جنيها، وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية إلى 2233 دولارا وجاءت الأسعار كما يلي:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 3531.5 جنيه.
الشراء 3497.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 3237.25 جنيه.
الشراء 3205.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 3090 جنيها.
الشراء 3060 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2646 جنيها.
الشراء 2622.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 2060 جنيها.
الشراء 2040 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

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سعر الدولار اليوم 22 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 1-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار


 

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 24720 جنيها.
الشراء 24480 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

 

سعر الذهب بالدولار
سجل اونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 2253$.
الشراء 2252$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في مصر باختلاف عدة عوامل منها جودة مصنعية المشغولات الذهبية ومكان المحل والأعيرة المختلفة للذهب المتعارف عليها في مصر حيث أكدت مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المصنعية والضرائب والدمغة لكل جرام الذهب تتراوح من 50 لـ 130 جنيها.

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سعر الريال السعودي اليوم 22 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار اليوم 22 رمضان 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات


سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجلت اونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام من BTC سجلت نحو 122935 جنيها في مصر، حيث يتم رد 26 جنيها من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفي حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنيهات فقط من قيمة المصنعية بدون دمغة.

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