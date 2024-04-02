خبراء اتصالات: مصر ستجذب استثمارات كبيرة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي (2024-2030) ستشهد تحويل مصر إلى أكبر ممر رقمي في العالم لنقل وتخزين البيانات، مؤكدين دعم الرئيس لقطاع الاتصالات، الذي حقق أعلى معدلات نمو في تاريخه، حيث بلغت نسبة النمو 16.4%، وبلغت إيراداته 350 مليار جنيه، بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%.

وأشار الخبراء إلى أن مصر مرشحة لجذب استثمارات كبيرة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن إطلاق المبادرة الرئاسية لتوطين صناعة الإلكترونيات وإنشاء مصانع لشركات عالمية يأتي في إطار تعظيم موارد الدولة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وهنّأ الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، القيادة السياسية بعد أدائها اليمين الدستورية في حفل تاريخي بعاصمة مصر لبدء الجمهورية الجديدة خلال ولايته الحالية، مشيرًا إلى أن القطاع سيشهد استكمال خطته وتنفيذ المشروعات بهدف توفير نصف مليون فرصة تدريب للشباب سنويًا والاهتمام ببناء الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بإنشاء 30 مركزًا للإبداع الرقمي على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليار جنيه.

وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن الوزارة وضعت خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الرقمية لتصل إلى 9 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤهل لتوفير مليون فرصة عمل خلال الولاية الجديدة.

وأضاف الوزير أن القطاع شريك أساسي في عملية التنمية وتنفيذ منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، لافتا إلى أن الدولة أتاحت 170 خدمة حكومية مميكنة، وجارٍ استكمال المنظومة من خلال إطلاق منصة "أحمس" التي ستتيح خدمات 13 جهة بشكل أون لاين ومن المنزل لتيسير على المواطنين.

وقال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة والتي تستهدفها خطة الرئيس خلال الولاية الجديدة، مشيراً إلى أن القطاع جاهز لتنفيذ مخططات الدولة لاستكمال تنفيذ منظومة التحول الرقمي وممكنة الخدمات الحكومية، موضحاً أن تم اتاحة نحو 170 خدمة حكومية حيوية للمواطن من خلال منصة "مصر الرقمية"، ويجري حالياً الاستعداد لتجهيز حزمة جديدة من الخدمات لإتاحتها للمواطنين، وهذا ضمن برنامج الرئيس السيسي للتسهيل على أهالينا في كل مكان.

وأضاف رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أحد محاور الرؤية للقطاع هو تحويل مصر إلى أكبر ممر رقمي في العالم، واستغلال عبور 90% من بيانات العالم عبر الأراضي المصرية، حيث إن مصر مركز لعبور الكوابل البحرية والتي تصل 23 كابل بحري، مما يسمح لمصر بتعظيم مواردها واستغلال هذه الميزة لإنشاء مراكز بيانات عملاقة لتخزين ونقل البيانات بين الشرق والغرب. وأشار إلى أن مصر تقوم ببناء 3 كوابل بحرية بشراكة مع الشركاء الأوروبيين.

وتابع “إبراهيم” أن الرئيس السيسي أيضًا وجه بأهمية توطين صناعة الإلكترونيات وجعل مصر قاعدة للتصنيع وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر، وعلى رأسها المصنعين في الصين والهند وكوريا. وأشار إلى أن مصر بوابة عبور لأفريقيا وأوروبا، وإنشاء هذه المصانع سيؤدي إلى خفض تكاليف الشحن والنقل، وزيادة القرب من الأسواق الاستهلاكية وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات السابق ورئيس شركة فودافون مصر، إن إعلان الجمهورية الجديدة بعد حفل اسطوري وتاريخي بتنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة يدعو المصريين للفخر برئيسهم والانضمام إلى العبور إلى مصر القوية. وأوضح أن الولاية الجديدة ستشهد افتتاح مشروعات كبيرة وتوفير ملايين فرص عمل للشباب، وتشجيع القطاع الخاص - الشريك الأساسي في التنمية - على دخول شراكات جادة وكبيرة لاستكمال بناء مصر والعاصمة الإدارية الجديدة، نموذجًا عالميًا يفتح آفاقًا جديدة للدولة المصرية.